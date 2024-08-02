Отсрочка от мобилизации — можно ли получить, если пропал без вести гражданский родственник

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине большое количество военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако все еще есть много вопросов относительно того, кто именно может на нее претендовать и при каких условиях. В частности, может ли оформить отсрочку гражданин, у которого гражданский родственник пропал без вести в зоне боевых действий.

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На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Так, по словам правозащитника, если в зоне боевых действий скрылся гражданский родственник, то ТЦК и СП откажут военнообязанному в отсрочке. Даже если это член семьи первой степени родства.

"Вы не сможете собрать весь перечень документов для предоставления отсрочки при таких обстоятельствах", — подчеркнул эксперт.

Следует заметить, что отсрочка по этому обстоятельству предоставляется только в том случае, если пропавший без вести родственник был военнослужащим. Это положение определено абзацем 4 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Близкими родственниками в таком случае считаются:

муж;

жена;

сын;

дочь;

отец;

мать;

дед;

бабушка;

родной (полнородный) брат или сестра.

Ранее мы писали, где получить документы о погибших на войне родственниках для оформления отсрочки.

Напомним, мы сообщали, можно ли перенести мобилизацию по семейным обстоятельствам.

Также мы информировали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.