Мобилизация в Украине — как студентам доказать получение высшей степени образования

Студенты выполняют задания на лекции. Фото: Sputnik Латвия

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, студентам для получения отсрочки необходимо, чтобы степень получаемого ими образования была выше ранее полученной (кроме аспирантов, получающих степень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта).

Однако как доказать в ТЦК и СП, что вы получаете степень образования, который выше, чем ранее полученный. На этот вопрос ответил юрист Дмитрий Дончак.

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Так, по словам правозащитника, к сожалению, законом не определен четкий алгоритм действий.

"То есть непонятно — сам военнообязанный должен предоставлять такие доказательства, или в ТЦК должны проверить ваши предыдущие образования", — говорит юрист.

В то же время, он отмечает, что каждый гражданин может самостоятельно проверить свои дипломы в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования) по ссылке.

Если ввести свои ФИО, тип документа, номер документа, то можно получить вывод о его законности.

"Но вы не можете там ввести свои ФИО и пересмотреть все свои документы об образовании (хотя теоретически это возможно). Поэтому пока доказательством является предоставление вами копий и оригиналов документов о предыдущем образовании. Возможно, военкоматы будут подключены к этой базе и смогут самостоятельно проверять — какое образование уже получил военнообязанный", — высказал мнение Дончак.

Юрист добавил, пока нет дополнительных разъяснений, при подаче документов в ТЦК студентам следует предоставить дипломы и справки из ЕГЭБО о действительности этих дипломов.

Следует заметить, что теперь дипломы можно увидеть и в приложении "Дія".

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