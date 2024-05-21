Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка для студентов в Украине — как доказать получение высшей степени образования arrow

Отсрочка для студентов в Украине — как доказать получение высшей степени образования

21 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как студентам доказать получение высшей степени образования
Студенты выполняют задания на лекции. Фото: Sputnik Латвия
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, студентам для получения отсрочки необходимо, чтобы степень получаемого ими образования была выше ранее полученной (кроме аспирантов, получающих степень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта).

Однако как доказать в ТЦК и СП, что вы получаете степень образования, который выше, чем ранее полученный. На этот вопрос ответил юрист Дмитрий Дончак.

Читайте также:

Так, по словам правозащитника, к сожалению, законом не определен четкий алгоритм действий.

"То есть непонятно — сам военнообязанный должен предоставлять такие доказательства, или в ТЦК должны проверить ваши предыдущие образования", — говорит юрист.

В то же время, он отмечает, что каждый гражданин может самостоятельно проверить свои дипломы в базе ЕГЭБО (единая государственная электронная база по вопросам образования) по ссылке.

Если ввести свои ФИО, тип документа, номер документа, то можно получить вывод о его законности.

"Но вы не можете там ввести свои ФИО и пересмотреть все свои документы об образовании (хотя теоретически это возможно). Поэтому пока доказательством является предоставление вами копий и оригиналов документов о предыдущем образовании. Возможно, военкоматы будут подключены к этой базе и смогут самостоятельно проверять — какое образование уже получил военнообязанный", — высказал мнение Дончак.

Юрист добавил, пока нет дополнительных разъяснений, при подаче документов в ТЦК студентам следует предоставить дипломы и справки из ЕГЭБО о действительности этих дипломов.

Следует заметить, что теперь дипломы можно увидеть и в приложении "Дія".

 

Ранее мы сообщали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Напомним, мы писали, смогут ли выехать за границу учителя, если будут отсрочки от ТЦК.

Также мы информировали, как украинским студентам выехать за границу.

студенты
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify