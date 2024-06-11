Отсрочка от мобилизации для отца-одиночки, детали в новом законе

Отец с несовершеннолетней дочерью. Фото: "2 плюс 2"

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Также он имеет право на выезд за границу до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

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Отвечая на вопрос о возможности получения отсрочки от мобилизации для мужчины, который самостоятельно (супруга умерла) воспитывает ребенка, юрист подчеркнул, что в такой ситуации он должен получить отсрочку.

Но только в том случае, если этому ребенку нет еще 18 лет.

Выезд за границу — до какого момента возможен

Также, отметил Юрий Айвазян, такой военнообязанный может уехать за пределы Украины.

"До того момента, как ребенку исполнится 18 лет, отец имеет право на выезд за границу", — объяснил юрист.

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