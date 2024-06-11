Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка и выезд за границу для отца-одиночки — что говорит закон arrow

Отсрочка и выезд за границу для отца-одиночки — что говорит закон

11 июня 2024 16:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для отца-одиночки, детали в новом законе
Отец с несовершеннолетней дочерью. Фото: "2 плюс 2"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Также он имеет право на выезд за границу до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для отца-одиночки

Отвечая на вопрос о возможности получения отсрочки от мобилизации для мужчины, который самостоятельно (супруга умерла) воспитывает ребенка, юрист подчеркнул, что в такой ситуации он должен получить отсрочку.

Но только в том случае, если этому ребенку нет еще 18 лет.

Выезд за границу — до какого момента возможен

Также, отметил Юрий Айвазян, такой военнообязанный может уехать за пределы Украины.

"До того момента, как ребенку исполнится 18 лет, отец имеет право на выезд за границу", — объяснил юрист.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.

Кроме того, наше издание писало, сколько действует отсрочка для отца ребенка с инвалидностью.

Также Новини.LIVE информировали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

родители
отсрочка
мобилизация
ребенок
граница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина