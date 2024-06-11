Відстрочка від мобілізації для батька-одинака, деталі у новому законі

Батько з неповнолітньою донькою. Фото: "2 плюс 2"

Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації, якщо він самостійно виховує неповнолітню дитину. Також він має право на виїзд за кордон до того моменту, поки дитині не виповниться 18 років.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Юрій Айвазян.

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Відповідаючи на питання про можливість отримання відстрочки від мобілізації для чоловіка, який самостійно (дружина померла) виховує дитину, юрист підкреслив, що у такій ситуації він має отримати відстрочку.

Та тільки в тому випадку, якщо цій дитині немає ще 18 років.

Виїзд за кордон — до якого моменту можливий

Також, наголосив Юрій Айвазян, такий військовозобов’язаний може виїхати за межі України.

"До того моменту, як дитині виповниться 18 років, батько має право на виїзд за кордон", — пояснив юрист.

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