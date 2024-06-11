Отсрочка для студентов: как оформить, сроки и правила – новый ЗУ

Младшие специалисты во время учебы. Фото: nure.info

Младшие специалисты могут получить отсрочку во время учебы. Их образовательная степень эквивалентна младшему бакалавру, поэтому во время обучения на бакалавра их не должны мобилизовать в ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Станислав Гиммельфарб.

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Комментируя вопрос военнообязанного, который со степенью "младший специалист" поступил на обучение на получение квалификации "бакалавр" и хочет получить отсрочку на время обучения, юрист подчеркнул, что эта образовательная степень сейчас не используется.

"На сегодняшний день степени образования "младший специалист" нет, ей соответствует степень "младший бакалавр", — подчеркнул Станислав Гиммельфарб.

Предоставляется ли отсрочка бакалавра

Юрист напомнил, что, согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется при получении уровня образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

"То есть обучение на бакалаврате является следующим уровнем получения образования по степени "младший специалист". Из приведенного делаем вывод, что у вас есть законные основания для получения освобождения от мобилизации", — заверил юрист.

Раньше мы писали, кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Напомним, мы сообщали, вправе ли ТЦК аннулировать отсрочку 34-летнего студента.

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