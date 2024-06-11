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Відстрочка на навчання для бакалавра — що говорить закон

11 червня 2024 00:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів: як оформити, строки та правила - новий ЗУ
Молодші спеціалісти під час навчання. Фото: nure.info
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Молодші спеціалісти можуть отримати відстрочку під час навчання. Їхній освітній ступінь є еквівалентним молодшому бакалавру, тож під час навчання на бакалавра їх не мають мобілізувати до ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Станіслав Гіммельфарб.

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Коментуючи питання військовозобов’язаного, який зі ступенем "молодший спеціаліст" вступив на навчання на здобуття кваліфікації "бакалавр" і хоче отримати відстрочку на час навчання, юрист наголосив, що цей освітній ступень зараз не використовується.

"На сьогодні ступеню освіти "молодший спеціаліст" немає, йому відповідає ступінь "молодший бакалавр", — підкреслив Станіслав Гіммельфарб.

Чи надається відстрочка бакалавру

Юрист нагадав, що, згідно із чинним законодавством, відстрочка від мобілізації надається під час здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону України "Про освіту".

"Тобто навчання на бакалавраті є наступним рівнем отримання освіти за ступенем "молодший спеціаліст". З наведеного робимо висновок, що у вас є наявні законні підстави для отримання звільнення від мобілізації", — запевнив юрист.

Раніше ми писали, хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи має право ТЦК анулювати відстрочку 34-річного студента.

Також ми інформували, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

військовозобов'язані
відстрочка
мобілізація
студенти
освіта

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