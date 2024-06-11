Відстрочка для студентів: як оформити, строки та правила - новий ЗУ

Молодші спеціалісти під час навчання. Фото: nure.info

Молодші спеціалісти можуть отримати відстрочку під час навчання. Їхній освітній ступінь є еквівалентним молодшому бакалавру, тож під час навчання на бакалавра їх не мають мобілізувати до ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Станіслав Гіммельфарб.

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Коментуючи питання військовозобов’язаного, який зі ступенем "молодший спеціаліст" вступив на навчання на здобуття кваліфікації "бакалавр" і хоче отримати відстрочку на час навчання, юрист наголосив, що цей освітній ступень зараз не використовується.

"На сьогодні ступеню освіти "молодший спеціаліст" немає, йому відповідає ступінь "молодший бакалавр", — підкреслив Станіслав Гіммельфарб.

Чи надається відстрочка бакалавру

Юрист нагадав, що, згідно із чинним законодавством, відстрочка від мобілізації надається під час здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону України "Про освіту".

"Тобто навчання на бакалавраті є наступним рівнем отримання освіти за ступенем "молодший спеціаліст". З наведеного робимо висновок, що у вас є наявні законні підстави для отримання звільнення від мобілізації", — запевнив юрист.

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