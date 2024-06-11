Відстрочка для студентів: як оформити, строки та правила - новий ЗУ

Відстрочка на навчання для бакалавра — що говорить закон
Молодші спеціалісти можуть отримати відстрочку під час навчання. Їхній освітній ступінь є еквівалентним молодшому бакалавру, тож під час навчання на бакалавра їх не мають мобілізувати до ЗСУ.
Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Станіслав Гіммельфарб.
Хто замість "молодшого спеціаліста"
Коментуючи питання військовозобов’язаного, який зі ступенем "молодший спеціаліст" вступив на навчання на здобуття кваліфікації "бакалавр" і хоче отримати відстрочку на час навчання, юрист наголосив, що цей освітній ступень зараз не використовується.
"На сьогодні ступеню освіти "молодший спеціаліст" немає, йому відповідає ступінь "молодший бакалавр", — підкреслив Станіслав Гіммельфарб.
Чи надається відстрочка бакалавру
Юрист нагадав, що, згідно із чинним законодавством, відстрочка від мобілізації надається під час здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону України "Про освіту".
"Тобто навчання на бакалавраті є наступним рівнем отримання освіти за ступенем "молодший спеціаліст". З наведеного робимо висновок, що у вас є наявні законні підстави для отримання звільнення від мобілізації", — запевнив юрист.
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