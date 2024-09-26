Мобилизация в Украине — как получить отсрочку по уходу за болеющими родителями

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Некоторые военнообязанные мужчины в Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации имеют право на отсрочку. В частности, это касается тех граждан, которые ухаживают за больными родителями. Однако есть важные нюансы, которые следует учитывать при оформлении освобождения от призыва на военную службу.

Как военнообязанным украинцам получить отсрочку по уходу за болеющими родителями, какие документы нужны обязательно, разбираемся далее в материале.

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Так, вопросы по отсрочке по этому обстоятельству регулируются п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также нормой постановления Кабмина №560 от 16.05.2024 года.

Условие получения отсрочки по уходу за родителями

Основное условие, по которому военнообязанный мужчина может получить отсрочку по уходу за отцом или матерью, — отсутствие других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных содержать родителей.

Согласно ст. 202 Семейного Кодекса Украины, совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые нетрудоспособны и нуждаются в материальной помощи. Итак, основное условие — отсутствие совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер.

Что касается матери или отца, если они достигли пенсионного возраста (являются пенсионерами), они считаются нетрудоспособными лицами, а значит, на них не может быть возложена обязанность содержать другое нетрудоспособное лицо.

Военнообязанный мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Какие документы нужны, чтобы получить отсрочку по уходу

Чтобы оформить отсрочку по уходу за отцом или матерью, которые не являются лицами с инвалидностью, но болеют и нуждаются в постоянном уходе военнообязанному лицу (занятому уходом) нужны документы:

подтверждающие родственные связи — в зависимости от того, кто осуществляет уход и за кем: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица (осуществляющего уход) или свидетельство о рождении жены (супруга);

которые подтверждают невозможность осуществления ухода другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход;

о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или Акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), в котором указываются сведения о наличии (отсутствии) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход.

Ранее мы писали, может ли военнообязанный человек получить отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью III группы.

Напомним, мы рассказывали, как военнообязанному мужчине выехать за границу для сопровождения отца или матери с инвалидностью II группы.

Также мы информировали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.