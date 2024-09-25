Можно ли получить отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью III группы

Сын ухаживает за отцом с инвалидностью. Фото: depositphotos.com

В Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право на получение отсрочки от мобилизации во время военного положения. В частности, таким правом могут воспользоваться некоторые граждане, осуществляющие уход за родителями с инвалидностью.

Может ли военнообязанный мужчина получить отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью III группы, рассказал адвокат Ярослав Хливной в комментарии РБК-Украина.

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Вопросы призыва и отсрочки в Украине регулируются:

Когда предусмотрена отсрочка по уходу за родителями в соответствии с законом

Согласно вышеуказанным документам, отсрочка от мобилизации по уходу за родителями предусмотрена в двух случаях:

Родители являются лицами с инвалидностью I или II группы и нет других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать отца или мать с инвалидностью I или II группы (п. 13 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также норма постановления Кабмина №560); Военнообязанное лицо занято постоянным уходом за больным отцом или матерью, отцом или матерью жены (супруга), которые не являются лицами с инвалидностью, если такое лицо нуждается в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения (п. 9 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Таким образом, по первому обстоятельству, военнообязанный мужчина, ухаживающий за родителями с инвалидностью III группы не имеет права на отсрочку от мобилизации.

В то же время для оформления отсрочки по пункту 9 требование о группе инвалидности отсутствует, но есть требование о необходимости осуществления постоянного ухода за одним из родителей, что подтверждается заключением МСЭК или ВКК учреждения здравоохранения. То есть, по второму обстоятельству можно получить отсрочку, если имеются соответствующие документы по постоянному уходу.

Ранее мы рассказывали, как военнообязанному мужчине выехать за границу для сопровождения отца или матери с инвалидностью II группы.

Напомним, мы писали, когда инвалидность не является основанием для исключения из военного учета.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью III группы.