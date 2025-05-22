Мобилизация в Украине 2025 — могут ли призвать с депрессией на военную службу

Военнообязанный украинец проходит военно-врачебную комиссию. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призывают в ВСУ военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Некоторые лица, имеющие серьезные заболевания, могут быть признаны ВВК непригодными для прохождения военной службы. В частности это может касаться определенных психических расстройств.

Могут ли мобилизовать в ряды ВСУ мужчину, который имеет депрессию, ПТСР тревожное или обсессивно-компульсивное состояние, объясняем далее в материале.

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Напомним, что все военнообязанные граждане во время военного положения должны ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Именно ВВК определяет пригодность к военной службе, опираясь на Расписание болезней, которое содержится в приказе Министерства обороны Украины №402.

Когда признают непригодным к военной службе человека с психическими расстройствами

Человек признается непригодным к военной службе, если у него:

ПТСР с выраженными симптомами, нарушающими функционирование;

Тяжелый депрессивный эпизод, в том числе с суицидальными попытками;

Сильные тревожные расстройства, не поддающиеся лечению;

Выраженное обсессивно-компульсивное расстройство — когда наблюдаются навязчивые мысли и действия, которые человек не может контролировать.

Обязательное условие для освобождения от мобилизации — психическое расстройство должно длиться более 3 месяцев и не поддаваться лечению.

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

Когда могут признать пригодными с ограничениями (служба в тыловых частях, медицинских подразделениях, ТЦК и СП)

Это касается военнообязанных с:

ПТСР с умеренно выраженными симптомами, но стабильным течением;

Умеренной депрессией, тревожными или обсессивно-компульсивными расстройствами, которые не излечиваются, но не полностью нарушают функциональность;

Состоянием после стационарного лечения, которое не дало результата в течение не менее 21 дня.

Также могут быть мобилизованы те, у кого:

ПТСР с регредиентным течением (симптомы уменьшаются или исчезают, осталась только астения — усталость, ослабление, раздражительность);

Умеренный депрессивный эпизод с благоприятным течением, закончившийся легкой астенией;

Благоприятное течение невротических расстройств, которые умеренные и кратковременные.

Когда мужчину с психическими расстройствами признают временно непригодным

Временно непригодными признают тех военнообязанных, у которых:

Состояние после острой стрессовой реакции;

Легкий депрессивный эпизод;

Нарушение адаптации;

Легкие и умеренные невротические расстройства, которые можно вылечить;

ПТСР с регредиентным течением после обострения.

В таких случаях предоставляется время на лечение и прохождение повторного осмотра.

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