Мобілізація в Україні 2025 — чи можуть призвати з депресією на військову службу

Військовозобов'язаний українець проходить військово-лікарську комісію. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призивають до ЗСУ військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Деякі особи, які мають серйозні захворювання, можуть бути визнані ВЛК непридатними для проходження військової служби. Зокрема це може стосуватися певних психічних розладів.

Чи можуть мобілізувати до лав ЗСУ чоловіка, який має депресію, ПТСР тривожний або обсесивно-компульсивний стан, пояснюємо далі у матеріалі.

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Нагадаємо, що усі військовозобов'язані громадяни під час воєнного стану повинні щорічно проходити військово-лікарську комісію. Саме ВЛК визначає придатність до військової служби, спираючись на Розклад хвороб, який міститься у наказі Міністерства оборони України №402.

Коли визнають непридатною до військової служби людину з психічними розладами

Особа визнається непридатною до військової служби, якщо в неї:

ПТСР із вираженими симптомами, що порушують функціонування;

Тяжкий депресивний епізод, зокрема із суїцидальними спробами;

Сильні тривожні розлади, що не піддаються лікуванню;

Виражений обсесивно-компульсивний розлад — коли спостерігаються нав'язливі думки та дії, які людина не може контролювати.

Обов'язкова умова для звільнення від мобілізації — психічний розлад повинен тривати понад 3 місяці та не піддаватися лікуванню.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Коли можуть визнати придатними з обмеженнями (служба у тилових частинах, медичних підрозділах, ТЦК та СП)

Це стосується військовозобов'язаних із:

ПТСР із помірно вираженими симптомами, але стабільним перебігом;

Помірною депресією, тривожними або обсесивно-компульсивними розладами, що не виліковуються, але не повністю порушують функціональність;

Станом після стаціонарного лікування, що не дало результату протягом щонайменше 21 дня.

Також можуть бути мобілізовані ті, у кого:

ПТСР із регредієнтним перебігом (симптоми зменшуються або зникають, залишилася лише астенія — втома, ослаблення, дратівливість);

Помірний депресивний епізод зі сприятливим перебігом, що закінчився легкою астенією;

Сприятливий перебіг невротичних розладів, які помірні та короткотривалі.

Коли чоловіка з психічними розладами визнають тимчасово непридатним

Тимчасово непридатними визнають тих військовозобов'язаних, у яких:

Стан після гострої стресової реакції;

Легкий депресивний епізод;

Порушення адаптації;

Легкі та помірні невротичні розлади, які можна вилікувати;

ПТСР із регредієнтним перебігом після загострення.

У таких випадках надається час на лікування та проходження повторного огляду.

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