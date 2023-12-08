Отсрочка от мобилизации — шесть случаев, при которых ее могут аннулировать

Военнообязанный в ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин до 60 лет. При этом некоторые из них получают отсрочку, однако она может быть аннулирована.

О шести случаях, при которых аннулируется отсрочка от мобилизации, говорится в п.12 Порядка бронирования военнообязанных постановления КМУ "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Читайте также:

Когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

Отсрочка от призыва в ряды ВСУ аннулируется в случае:

истечение срока ее действия;

завершение или отмены выполнения мобилизационного задания;

завершение производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

лишения предприятия, учреждения или организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;

ликвидации учреждения;

увольнения военнообязанного.

Отметим, что украинцы, имеющие право на временное освобождение от призыва, должны сообщить ТЦК и СП и написать заявление на отсрочку от мобилизации. Однако его важно оформить правильно.

Что делать, когда ТЦК не принимают заявление на отсрочку

Управляющий партнер юридической компании Winner адвокат Игорь Ясько объяснил, если заявление об отсрочке в ТЦК не принимают, то это нарушение законодательства. Поэтому сначала следует задокументировать факт отказа.

"Далее вы имеете право обратиться к руководителю ТЦК или в Министерство обороны с жалобой на принятое решение, совершенные действия или бездействие ТЦК или должностного лица. Факты, которые вы приводите в жалобе, должны подтверждаться документами, фотографиями, видео, показаниями и т.д. Если же это не поможет, тогда уже нужно обращаться с иском в административный суд", — отметил он.

Напомним, на фоне продолжающейся уже почти два года общей мобилизации нередко возникают вопросы относительно добровольного призыва в ряды ВСУ. Определенный процент военнообязанных мужчин продолжает искать разные способы во избежание военной службы. Именно поэтому ТЦК будут бороться с злоупотребляющими бронированием или отсрочкой от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что двум категориям украинцев было отказано в праве на отсрочку.

Также мы писали, кто из украинских граждан рискует потерять отсрочку от мобилизации.

А еще мы рассказывали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.