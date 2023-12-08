Відстрочка від мобілізації — шість випадків, за яких її можуть анулювати

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії триває загальна мобілізація. До лав ЗСУ призивають військовозобо'язаних чоловіків до 60 років. При цьому, деякі з них отримують відстрочку, однак вона може бути анульована.

Про шість випадків, в разі яких анулюється відстрочка від мобілізації, йдеться у п.12 Порядку бронювання військовозобов’язаних постанови КМУ "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час".

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Коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати

Відстрочка від призиву до лав ЗСУ анулюється у випадку:

закінчення строку її дії;

завершення або скасування виконання мобілізаційного завдання;

завершення виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи чи організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації установи;

звільнення військовозобов’язаного.

Зазначимо, українці, які мають право на тимчасове звільнення від призову, повинні повідомити ТЦК та СП й написати заяву на відстрочку від мобілізації. Однак її важливо оформити правильно й не забути докласти ще кілька документів.

Що робити, коли ТЦК не приймають заяву на відстрочку

Керуючий партнер юридичної компанії Winner адвокат Ігор Ясько пояснив, якщо заяву про відстрочку в ТЦК не приймають, то це є порушенням законодавства. Тому спершу слід задокументувати факт відмови.

"Далі ви маєте право звернутися до керівника ТЦК або до Міністерства оборони зі скаргою на ухвалене рішення, вчинені дії або бездіяльність ТЦК чи посадової особи. Факти, які ви наводите у скарзі, мають підтверджуватися документами, фотографіями, відео, свідченнями тощо. Якщо ж це не допоможе, тоді вже треба звертатися з позовом до адміністративного суду", — зазначив він.

Нагадаємо, на фоні загальної мобілізації, що триває вже майже два роки, не рідко виникають питання щодо добровільного призову до лав ЗСУ. Певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків продовжує шукати різні способи для того, щоб уникнути військової служби. Саме тому ТЦК боротимуться з тими, хто зловживає бронюванням або відстрочкою від мобілізації.

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