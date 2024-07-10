Отсрочка от мобилизации 2024 — получит ли мужчина после хирургической операции

Мужчине проводят хирургическую операцию. Фото: google.com

Полномасштабная война в Украине продолжается. Многие военнообязанные мужчины мобилизуются, чтобы защищать свою страну от оккупанта. В то же время, согласно украинскому законодательству, есть категории граждан, которые при определенных обстоятельствах могут получить отсрочку от призыва. В частности, из-за состояния своего здоровья.

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Может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации, рассказываем далее в нашем материале.

Так, следует отметить, что перечень оснований, предоставляющих военнообязанным лицам право на отсрочку содержится в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

С учетом недавних изменений право на отсрочку дают:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ);

психические расстройства (синдром Дауна, шизофрения);

восстановление после операции;

установление эндопротезов после операции.

Таким образом, военнообязанные мужчины, находящиеся в периоде восстановления после хирургической операции, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Следует заметить, чтобы подтвердить свое законное право, необходимо предоставить ТЦК и СП все необходимые документы, в частности медицинское заключение, подтверждающее необходимость реабилитации.

Военно-врачебная комиссия может признать мужчину временно непригодным к военной службе, учитывая срок после операции и рекомендации врачей о необходимости реабилитации.

В особый период отсрочку по состоянию здоровья предоставляют на срок до 2 месяцев с возможностью продления. Максимальная продолжительность отсрочки составляет 6 месяцев. По истечении этого срока военнообязанные снова проходят медицинскую комиссию для определения пригодности к службе.

Ранее мы сообщали, когда могут мобилизовать мужчин, имеющих ампутированные пальцы на руках или ногах.

Напомним, мы писали, может ли военнообязанное лицо получить отсрочку через сломанную конечность.

Мы также информировали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.