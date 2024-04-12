Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Украинские военные рассказали, сколько людей нужно призвать для начала демобилизации. По их словам, бригады в лучшем случае имеют лишь 40% от необходимого состава, поэтому необходимо примерно 100 тысяч человек, чтобы хотя бы "закрыть" пробелы.

Об этом военные рассказали в комментарии LIGA.net в пятницу, 12 апреля.

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Военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко подчеркнул, что людей нужно вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности.

"А также снизить верхнюю планку призывного возраста — отпустить из армии мужчин старше 55 лет", — отметил он.

По его словам, такой шаг помог бы снизить напряжение в обществе.

Лейтенант 47-й бригады Николай Мельник говорит, что государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона. Он считает, что властям стоило либо не начинать разговоры о демобилизации, либо четко сказать, когда он будет.

"Да, нам нужно мобилизовать людей, чтобы демобилизовать тех, кто сейчас воюет. Но обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости", — подчеркнул он.

Военный рассказал, сколько людей нужно призвать, чтобы появилась возможность демобилизации.

"У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 — в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель", — добавил Мельник.

Напомним, главный сержант 93-й ОМБ "Холодный Яр" Иван "Серый" Буряк отметил, что демобилизация должна происходить после соответствующих учений для бойцов, которые придут на замену. Сейчас необходимого количества военных, вышколенных должным образом, нет.

Также 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом. Однако из документа исключили вопрос о демобилизации, его должны вынести отдельным документом.