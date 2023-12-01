Мобилизация в Украине — военный эксперт объяснил, как пополнить ряды ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: 56 ОМПБр

В Украине почти два года продолжается полномасштабная война. Многие эксперты, военные и представители власти говорят, что на многих направлениях катастрофически не хватает бойцов. Однако эту проблему можно решить.

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

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Так, по его словам, в рядах ВСУ находится огромное количество военных. При этом большинство из них не участвуют в боевых действиях, а находятся в тылу.

Селезнев отметил, что большинство таких военных могли бы быть привлечены на фронт для защиты страны.

"Варианты решения этой проблемы являются сугубо организационными решениями. Дело в том, что количественный состав украинских Сил обороны равен 1 млн 300 тыс. человек. Все ли они привлечены непосредственно в рамках отражения враждебной агрессии? Ответ — нет, это очевидно", — сказал эксперт, отметив, что россияне сосредоточили всего около полумиллиона человек для войны в Украине.

Экс-спикер Генштаба ВСУ считает вполне справедливым, если на фронт будут отправлены лица, проходящие военную службу в тылу.

"Возможно, нашим профильным руководителям следует рассмотреть такие варианты ротации, когда тыловые подразделения и подразделения Сил обороны, которые не причастны к Вооруженным силам, будут на ротационной основе привлекать к ведению боевых действий", — добавил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что это также может относиться к должностным лицам и чиновникам, которых могут привлечь после необходимой доподготовки к оборонительным или наступательным действиям.

"И здесь, как говорится, непаханое поле — найти среди тех должностных лиц и других чиновников тех, кто сейчас находится под "зонтиком" брони, те же ресурсы — обученные, подготовленные, профессиональные, зрелые, чтобы их после соответствующей доподготовки привлекать к ведению оборонительных или наступательных действий. Мне кажется, что это справедливость", — подчеркнул Селезнев.

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