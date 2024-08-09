Военный учет в Украине 2024 — когда ВУД могут признать недействительным

Военный проверяет военно-учетный документ. Фото: dpsu.gov.ua

Каждый военнообязанный мужчина в Украине обязан иметь военно-учетный документ. Если раньше можно было получить исключительно бумажный вариант документа, то сейчас каждый может сгенерировать его в мобильном приложении Резерв+ или "Дія". Электронный ВУД содержит QR-код, благодаря чему он обладает такой же юридической силой, как и традиционный бумажный. Однако некоторые э-ВОД могут быть признаны недействительными.

Читайте также:

Когда это возможно, рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook, пишет Новини Pro.

Так, по ее словам, электронный военно-учетный документ могут признать недействительным, если:

указанных данных недостаточно;

данные неактуальны;

информация указана не верно или с ошибками.

Поэтому обязательно следует проверить, есть ли в вашем документе все необходимые сведения о вас.

Следует заметить, что недостающие данные можно добавить самостоятельно через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста Резерв+.

Приложение Резерв+ в телефоне. Фото: РБК-Украина

В электронном военно-учетном документе обязательно должна быть следующая информация:

имя, отчество, фамилия;

дата рождения;

регистрационный номер налогоплательщика;

адрес проживания, номера телефонов и адрес электронной почты (при наличии);

индивидуальный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;

информация о медицинских осмотрах и пригодности к военной службе;

данные о предоставленной отсрочке;

воинское звание (для военнообязанных и резервистов);

военно-учетная специальность;

информация о военном учете (категория, вид учета, ТЦК и СП, где состоит на учете);

данные о любых обращениях в Национальную полицию или отправку сообщений о правонарушениях;

дата и время обновления данных;

дата и время формирования электронного военно-учетного документа.

Ранее мы писали, как получить в "Дія" военный билет.

Напомним, мы информировали, когда работник ТЦК может отказать в считывании электронного ВУД.

Также мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.