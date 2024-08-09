Военный учет в Украине 2024 — когда ВУД могут признать недействительным

Военный билет могут признать недействительным — почему это может случиться
Каждый военнообязанный мужчина в Украине обязан иметь военно-учетный документ. Если раньше можно было получить исключительно бумажный вариант документа, то сейчас каждый может сгенерировать его в мобильном приложении Резерв+ или "Дія". Электронный ВУД содержит QR-код, благодаря чему он обладает такой же юридической силой, как и традиционный бумажный. Однако некоторые э-ВОД могут быть признаны недействительными.
Когда это возможно, рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в Facebook, пишет Новини Pro.
Так, по ее словам, электронный военно-учетный документ могут признать недействительным, если:
- указанных данных недостаточно;
- данные неактуальны;
- информация указана не верно или с ошибками.
Поэтому обязательно следует проверить, есть ли в вашем документе все необходимые сведения о вас.
Следует заметить, что недостающие данные можно добавить самостоятельно через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста Резерв+.
В электронном военно-учетном документе обязательно должна быть следующая информация:
- имя, отчество, фамилия;
- дата рождения;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- адрес проживания, номера телефонов и адрес электронной почты (при наличии);
- индивидуальный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- информация о медицинских осмотрах и пригодности к военной службе;
- данные о предоставленной отсрочке;
- воинское звание (для военнообязанных и резервистов);
- военно-учетная специальность;
- информация о военном учете (категория, вид учета, ТЦК и СП, где состоит на учете);
- данные о любых обращениях в Национальную полицию или отправку сообщений о правонарушениях;
- дата и время обновления данных;
- дата и время формирования электронного военно-учетного документа.
Ранее мы писали, как получить в "Дія" военный билет.
Напомним, мы информировали, когда работник ТЦК может отказать в считывании электронного ВУД.
Также мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.
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