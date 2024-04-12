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Военный объяснил, почему демобилизация пока невозможна

12 апреля 2024 14:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный объяснил, почему демобилизация пока невозможна
Военный на перроне с девушкой. Иллюстративное фото: Михаил Палинчак / Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главный сержант 93-й ОМБ "Холодный Яр" Иван "Серый" Буряк отметил, что демобилизация должна происходить после соответствующих учений для бойцов, которые придут на замену. Сейчас необходимого количества военных, вышколенных должным образом, нет.

Об этом сообщает "Суспільне" в пятницу, 12 апреля.

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Когда произойдет демобилизация

"Это возможно через полгода, когда на наши места зайдут готовые, обученные люди, иначе мы рискуем проиграть войну или потерять значительные территории", — отметил военный.

В то же время воин подчеркнул, что в подразделениях существует существенный дефицит бойцов. Те из них, которые воюют, нуждаются в отдыхе и восстановлении.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом. Однако из документа исключили вопрос о демобилизации, его должны вынести отдельным документом.

В то же время в Минобороны объяснили, почему убрали из законопроекта вопрос демобилизации. В ведомстве говорят, что в отдельном документе намерены учесть все потенциальные угрозы и риски, которые могут возникнуть на передовой.

ВСУ
Украина
мобилизация
военнообязанные
военнослужащие

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