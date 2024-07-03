Кто из женщин должен стать на учет — перечень военнообязанных, возможные штрафы

Военный учет женщин в Украине. Фото: АрмияInform

Согласно новому закону о мобилизации стать на военный учет и обновить военно-учетные данные должны не только военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, но и определенные категории женщин. За игнорирование данного правила гражданам грозит штраф.

Читайте также:

Кто именно из женщин должен стать на военный учет, кто имеет статус военнообязанного лица, могут ли мобилизовать принудительно и какие грозят штрафы, рассказываем далее в материале.

Отметим, речь идет о законе №3633-ІХ, который вступил в силу 18 мая 2024 года.

Кто из женщин имеет статус военнообязанной

Как пояснил спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, женщины приобретают статус военнообязанного лица после того, как становятся на военный учет.

Могут ли принудительно мобилизовать военнообязанную женщину

По состоянию на июль 2024 года военнообязанные женщины не подлежат принудительной мобилизации на военную службу, даже во время действия военного положения.

В то же время, женщины имеют право добровольно вступить в ряды ВСУ, подписав контракт. Следует отметить, что в новом законе речь идет о гендерном равенстве в армии, то есть женщины могут выполнять воинскую обязанность наравне с мужчинами.

Кто из женщин обязан стать на военный учет

Обязательно должны стать на военный учет только женщины, которые получили медицинское или фармацевтическое образование. Это касается лиц в возрасте от 18 до 60 лет, признанных пригодными к службе по состоянию здоровья.

Также по собственному желанию на военный учет могут стать женщины, имеющие профессию, родственную военной специальности.

Список родственных профессий:

стоматология;

технологии медицинской диагностики и лечения;

общественное здоровье;

физическая терапия;

физическая реабилитация;

психологическая реабилитация;

биотехнологии;

биомедицинская инженерия;

токсикология и т.д.

С полным перечнем специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на военный учет военнообязанных, можно ознакомиться по ссылке.

После взятия на учет женщина получает приписное свидетельство.

Женщина стает на военный учет. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

За что могут штрафовать военнообязанных женщин

Как объяснил, начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков, женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Те, кто уже стоит на учете, наравне с мужчинами должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года.

За невыполнение требований этой процедуры, согласно новому закону о мобилизации, может налагаться штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы писали, выпустят ли за границу военнообязанных женщин после обновления данных.

Напомним, мы сообщали, как правильно обновить данные женщинам-медикам

Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.