Изъятие авто для ВСУ — в Минобороны разъяснили, как будет происходить процесс

Транспортные средства для ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform

Верховная Рада Украины в апреле приняла законопроект о мобилизации. Он включает в себя норму, которая касается изъятия транспортных средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Как это будет происходить, объяснил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Изъятие автомобилей на нужды ВСУ

По словам Лазуткина, военно-транспортная обязанность устанавливается в целях удовлетворения потребностей ВСУ и других формирований на особый период транспортными средствами. Это касается и водных средств и техники, в частности тракторов, самоходных сельскохозяйственных дорожно-строительных машин и сельскохозяйственной техники.

"Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется ТЦК, центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов на основании решений местных госадминистраций", — отметил представитель МО.

Он отметил, что прием-передача транспортных средств во время мобилизации и их возвращение после объявления демобилизации осуществляется на основании соответствующих актов. Возврат же осуществляется в течение 30 календарных дней.

Ранее народный депутат Украины и член комитета по национальной безопасности Федор Вениславский отметил, что конфискация автомобилей во время военного положения не противоречит Конституции. Власти имеют право на временное ограничение владения имуществом, включающим автомобили.

Кроме того, он разъяснил, какие именно автомобили будут забираться на нужды Вооруженных сил.

Также адвокат Сергей Савинский разъяснил, как будет проходить мобилизация авто.