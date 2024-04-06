Мобилизация в Украине — куда обратиться, если есть вопросы по прохождению ВВК

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения данных, после которых может следовать направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Если у гражданина возникают определенные вопросы или трудности касательно прохождения ВВК, он может обратиться за помощью на горячую линию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте.

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Так, известно, что за работу горячей линии отвечает само ведомство. Операторы круглосуточно предоставляют гражданам ответы на вопросы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) и медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Чтобы получить помощь от специалистов в сфере здравоохранения, нужно обратиться за номером: 0 (800) 602 019.

Украинцы смогут узнать информацию о том:

как именно будет проходить ВВК;

какие справки и анализы необходимы;

какое медицинское обслуживание можно получить в гражданских учреждениях;

какими должны быть ваши действия по прохождению реабилитации;

когда нужно проходить МСЭК;

что нужно делать при прохождении МСЭК;

какие документы нужны при прохождении МСЭК и т.д.

Также на "горячей линии" граждане могут получить консультации медицинских работников разных специальностей, в частности, по лечению за рубежом.

Кроме этого, если гражданин нуждается в поддержке в вопросах прохождения ВВК в военных учреждениях здравоохранения, процедуры обжалования решений ВВК и других вопросов — можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины за номером: 0 (800) 500 442.

Ранее мы писали, что должны сделать ограниченно пригодные граждане перед повторным ВВК.

Напомним, мы сообщали, как следует проходить ВВК, если у вас есть проблемы со здоровьем.

Также мы информировали, какая ответственность ожидает украинцев, отказывающихся проходить ВВК.