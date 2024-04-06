Мобилизация в Украине — куда обратиться, если есть вопросы по прохождению ВВК

Возникли проблемы с ВВК — украинцам объяснили, куда нужно обращаться за помощью
В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения данных, после которых может следовать направление на прохождение военно-врачебной комиссии.
Если у гражданина возникают определенные вопросы или трудности касательно прохождения ВВК, он может обратиться за помощью на горячую линию. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины на официальном сайте.
Так, известно, что за работу горячей линии отвечает само ведомство. Операторы круглосуточно предоставляют гражданам ответы на вопросы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) и медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).
Чтобы получить помощь от специалистов в сфере здравоохранения, нужно обратиться за номером: 0 (800) 602 019.
Украинцы смогут узнать информацию о том:
- как именно будет проходить ВВК;
- какие справки и анализы необходимы;
- какое медицинское обслуживание можно получить в гражданских учреждениях;
- какими должны быть ваши действия по прохождению реабилитации;
- когда нужно проходить МСЭК;
- что нужно делать при прохождении МСЭК;
- какие документы нужны при прохождении МСЭК и т.д.
Также на "горячей линии" граждане могут получить консультации медицинских работников разных специальностей, в частности, по лечению за рубежом.
Кроме этого, если гражданин нуждается в поддержке в вопросах прохождения ВВК в военных учреждениях здравоохранения, процедуры обжалования решений ВВК и других вопросов — можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины за номером: 0 (800) 500 442.
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