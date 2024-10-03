Выезд мужчин за границу в октябре 2024 года — по каким основаниям могут отказать

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

На период действия правового режима военного положения гражданам Украины мужского пола запрещен выезд за границу. Такое право имеют только отдельные категории при наличии определенных документов. Однако даже им могут отказать в пересечении границы.

Какие основания для отказа в выезде за границу в октябре 2024 года, объясняем далее в нашей статье.

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Когда мужчинам с разрешением могут отказать в пересечении границы

Главный документ, определяющий правила пересечение государственной границы гражданами Украины — постановление Кабинета министров Украины №57. Также некоторые изменения внес закон №3633-IX.

Таким образом, мужчинам могут не разрешить выехать за границу, если:

отсутствует военно-учетный документ (он может быть как в бумажной, так и в электронной форме);

в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Относительно последнего основания, если работники пограничной службы обнаружат, что человек находится в розыске, на место вызовут сотрудника Нацполиции для административного задержания и доставки его в ближайший ТЦК и СП.

Добавим, что мужчины, которые были исключены из военного учета по состоянию здоровья или имеют отсрочку от призыва, должны иметь военно-учетный документ, в котором содержится информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета.

Другой документ, который можно предъявить, — справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

Ранее мы писали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

Напомним, мы сообщали, какие есть требования выезда за границу для забронированных мужчин и какие необходимо иметь при себе документы.

Также мы информировали, изменились ли правила выезда за границу для мужчин в возрасте 50+ с наличием новой директивы командования Сухопутных войск ВСУ.