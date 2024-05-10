Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выезд учителей за границу — адвокат объяснил, какие права есть у педагогов с отсрочкой arrow

Выезд учителей за границу — адвокат объяснил, какие права есть у педагогов с отсрочкой

10 мая 2024 07:12
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Мобилизация 2024 – может ли уехать учитель за границу
Учитель проводит уроки в школе. Фото иллюстративное: НУШ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине продолжается военное положение из-за полномасштабного вторжения российских войск. Действуют определенные ограничения и обязательства по военнообязанным гражданам, а с 18 мая вступят в силу важные изменения в законе о мобилизации, касающиеся и учителей.

Работник сферы образования поинтересовался, будет ли он иметь право выехать за границу, если будет иметь отсрочку от ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян объяснил перспективы таких планов.

Читайте также:

Может ли уехать учитель с полной ставкой за границу

На портале у юриста спросили, может ли работник общеобразовательной школы, работающий на полной ставке и уже оформленную предварительно отсрочку в ТЦК выехать из Украины.

Однако адвокат пояснил, что учителя и студенты не имеют права выезда за границу Украины.

Такие ограничения руководствуются из Правил пересечения границы гражданами Украины:

  • 2-6 В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу при мобилизации.
  • Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором и третьем части третьей статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации", как и пункте 2-14 этих Правил.

Как полная ставка влияет на мобилизацию педагогов

Отметим, что в новом законе о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу 18 мая 2024, четко указано, что получить отсрочку от призыва на военную службу могут:

  • научные и научно педагогические работники высших учебных заведений и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;
  • преподаватели училищ;
  • учителя.

Однако, обязательно при этом соблюдение требования, что преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Какие гарантии есть для учителя, если его мобилизовали

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за мобилизованным представителем системы образования его рабочего места и должности. Работодатель должен соблюдать эту норму. То есть учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.

Напомним, мы писали о возрастных ограничениях для мобилизации согласно новому закону. Кроме того, изменятся и правила проверки со стороны работников ТЦК. У некоторых категорий все же будет отсрочка — правительство расширило перечень профессий , работников которых не будут призывать.

война
учителя
мобилизация
адвокат
Бронь от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае