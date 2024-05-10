Мобилизация 2024 – может ли уехать учитель за границу

Учитель проводит уроки в школе. Фото иллюстративное: НУШ

В Украине продолжается военное положение из-за полномасштабного вторжения российских войск. Действуют определенные ограничения и обязательства по военнообязанным гражданам, а с 18 мая вступят в силу важные изменения в законе о мобилизации, касающиеся и учителей.

Работник сферы образования поинтересовался, будет ли он иметь право выехать за границу, если будет иметь отсрочку от ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян объяснил перспективы таких планов.

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Может ли уехать учитель с полной ставкой за границу

На портале у юриста спросили, может ли работник общеобразовательной школы, работающий на полной ставке и уже оформленную предварительно отсрочку в ТЦК выехать из Украины.

Однако адвокат пояснил, что учителя и студенты не имеют права выезда за границу Украины.

Такие ограничения руководствуются из Правил пересечения границы гражданами Украины:

2-6 В случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы, кроме лиц, указанных в пунктах 2-1 и 2-2 настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу при мобилизации.

Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором и третьем части третьей статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовки и мобилизации", как и пункте 2-14 этих Правил.

Как полная ставка влияет на мобилизацию педагогов

Отметим, что в новом законе о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу 18 мая 2024, четко указано, что получить отсрочку от призыва на военную службу могут:

научные и научно педагогические работники высших учебных заведений и колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

преподаватели училищ;

учителя.

Однако, обязательно при этом соблюдение требования, что преподаватели должны работать в учебных заведениях как минимум на 0,75 ставки.

Какие гарантии есть для учителя, если его мобилизовали

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за мобилизованным представителем системы образования его рабочего места и должности. Работодатель должен соблюдать эту норму. То есть учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.

Напомним, мы писали о возрастных ограничениях для мобилизации согласно новому закону. Кроме того, изменятся и правила проверки со стороны работников ТЦК. У некоторых категорий все же будет отсрочка — правительство расширило перечень профессий , работников которых не будут призывать.