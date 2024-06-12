Возможность выезда за границу для сопровождения отца с инвалидностью

Мужчина с отцом, имеющим инвалидность. Фото: freepik.com

Военнообязанный может выехать за пределы Украины, сопровождая отца-инвалида II группы. Но для этого он должен оформить соответствующие документы и иметь актуальный военный билет или заменяющий его документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написали юристы Сергей Богун и Юрий Айвазян.

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Отвечая на вопрос военнообязанного, планирующего выехать за пределы Украины в качестве сопровождения для отца — инвалида II группы, Сергей Богун отметил, что такая возможность в действующем законодательстве обеспечена.

"Также вам необходимо иметь действительный и актуальный военно-учетный документ", — подчеркнул юрист.

Какие документы нужны

Другой юрист, Юрий Айвазян, конкретизировал список документов, которые нужно иметь военнообязанному для пересечения границы в такой ситуации.

Это документы, подтверждающие родственную связь и инвалидность отца.

Кроме того, для получения документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода, подчеркнул Айвазян, необходимо обратиться в местный совет с заявлением об осуществлении такого ухода.

"В случае, если лицо с инвалидностью I или II группы взято на учет внутренне перемещенным лицом, обращение с заявлением об осуществлении ухода подается по месту регистрации фактического места жительства такого внутренне перемещенного лица", — подчеркнул юрист.

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