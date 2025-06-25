Выезд мужчин за границу в июле 2025 — кто имеет право, основания и документы

Выезд из Украины в июле 2025 — кто из мужчин имеет право
В Украине продолжается военное положение, во время которого на военную службу мобилизуют военнообязанных мужчин. В этот особый период действует запрет на выезд за границу для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время есть ряд исключений из правил, которые позволяют законно пересечь границу.
Кто из украинцев имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения в июле 2025 года, рассказываем далее в материале.
Кто имеет право на выезд за границу в июле 2025 года
Пересечь границу с 1 июля 2025 года могут такие категории граждан:
- юноши до 18 лет;
- мужчины старше 60 лет;
- забронированные лица, выезжающие в командировку;
- исключенные из военного учета по состоянию здоровья (должна быть соответствующая отметка в военно-учетном документе);
- лица с инвалидностью, независимо от группы;
- многодетные родители (от трех и более детей до 18 лет и отсутствие долгов по алиментам);
- родители детей с инвалидностью — независимо от количества детей;
- родители-одиночки;
- мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок);
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за границу;
- студенты в возрасте 18-22 лет, которые едут на стажировку на один семестр;
- военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые завершили службу по контракту;
- родственники погибших или пропавших без вести на войне;
- водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд военных, а также гражданских граждан.
Стоит заметить, что этот список не является исчерпывающим, перечень всех граждан, которые не подлежат мобилизации, а следовательно могут выехать за пределы государства, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
Когда в пересечении границы могут отказать
Если у лица отсутствует военно-учетный документ, пограничники имеют право отказать в выезде из Украины. Также причиной для отказа могут быть определенные недостатки или отсутствие необходимых данных в самом ВУД.
Также основанием отказа будет наличие в "Оберіг" информации о розыске лица за нарушение воинского учета. В таких случаях на место будут вызывать полицию для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК.
В случаях, когда с военно-учетными документами все хорошо и нет информации о розыске, но однако пограничники все равно отказывают — необходимо получать решение об отказе в пересечении государственной границы и обжаловать такой отказ в суд.
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