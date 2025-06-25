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Главная Мобилизация Выезд из Украины в июле 2025 — кто из мужчин имеет право

Выезд из Украины в июле 2025 — кто из мужчин имеет право

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 08:29
Выезд мужчин за границу в июле 2025 — кто имеет право, основания и документы
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине продолжается военное положение, во время которого на военную службу мобилизуют военнообязанных мужчин. В этот особый период действует запрет на выезд за границу для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время есть ряд исключений из правил, которые позволяют законно пересечь границу.

Кто из украинцев имеет право выехать за пределы Украины во время военного положения в июле 2025 года, рассказываем далее в материале.

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Кто имеет право на выезд за границу в июле 2025 года

Пересечь границу с 1 июля 2025 года могут такие категории граждан:

  • юноши до 18 лет;
  • мужчины старше 60 лет;
  • забронированные лица, выезжающие в командировку;
  • исключенные из военного учета по состоянию здоровья (должна быть соответствующая отметка в военно-учетном документе);
  • лица с инвалидностью, независимо от группы;
  • многодетные родители (от трех и более детей до 18 лет и отсутствие долгов по алиментам);
  • родители детей с инвалидностью — независимо от количества детей;
  • родители-одиночки;
  • мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок);
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за границу;
  • студенты в возрасте 18-22 лет, которые едут на стажировку на один семестр;
  • военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые завершили службу по контракту;
  • родственники погибших или пропавших без вести на войне;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд военных, а также гражданских граждан.

Стоит заметить, что этот список не является исчерпывающим, перечень всех граждан, которые не подлежат мобилизации, а следовательно могут выехать за пределы государства, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

 

Хто має право на виїзд за кордон у липні 2025 року
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Когда в пересечении границы могут отказать

Если у лица отсутствует военно-учетный документ, пограничники имеют право отказать в выезде из Украины. Также причиной для отказа могут быть определенные недостатки или отсутствие необходимых данных в самом ВУД.

Также основанием отказа будет наличие в "Оберіг" информации о розыске лица за нарушение воинского учета. В таких случаях на место будут вызывать полицию для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК.

В случаях, когда с военно-учетными документами все хорошо и нет информации о розыске, но однако пограничники все равно отказывают — необходимо получать решение об отказе в пересечении государственной границы и обжаловать такой отказ в суд.

Ранее мы писали, какие необходимые документы военнообязанному для сопровождения лица с инвалидностью за границу.

Напомним, мы сообщали, какой документ нужно иметь военнослужащему для выезда из Украины.

Также мы информировали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

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Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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