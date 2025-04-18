Выезд за границу 2025 — выпустят ли мужчину с женой и ребенком с инвалидностью

Семья выезжает за границу. Фото: Unsplash

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако законом предусмотрен перечень оснований, при наличии которых военнообязанные граждане могут выехать из страны. В частности таким основанием является уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Но, выпустят ли мужчину за границу, если он выезжает вместе с женой и ребенком с инвалидностью, нюансы объяснил юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

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Так, по словам правоведа, в соответствии с п. 2.1. Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, во время военного положения имеют право выехать за границу родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Для пересечения границы им необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

заграничный паспорт;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении ребенка;

или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями);

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью";

или справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью;

или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная ВКК учреждения здравоохранения;

или медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет.

По словам Андрея Топчия, это могут также быть нотариально заверенные копии.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Выпустят ли мужчину за границу с ребенком с инвалидностью, если он будет выезжать вместе с женой

Как пояснил юрист, если мужчина выезжает вместе с ребенком с инвалидностью — его выпустят. Неважно, едет с ним еще кто-то (например, жена) или нет. Главное, что он едет вместе с ребенком и у него есть подтверждение инвалидности.

Если мужчина хочет выехать сам по этому основанию — тогда ребенок должен быть поставлен на консульский учет в посольстве за рубежом. И опять — неважно, с кем ребенок будет за границей (с матерью или кем-то другим).

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