ВВК в Украине — нужно ли проходить многодетному отцу, чтобы получить отсрочку

Отец играет с детьми. Фото: shutterstock.com

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, к ним относятся многодетные родители, которые на иждивении имеют трех или более несовершеннолетних детей.

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Но нужно ли таким лицам проходить военно-врачебную комиссию для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, пояснила адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult.

Обязательно ли проходить ВВК многодетным родителям, чтобы получить отсрочку

Как подчеркнула правозащитница, при рассмотрении заявлений от многодетных родителей ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВВК для медицинского осмотра до принятия комиссией соответствующего решения о предоставлении отсрочки.

А отсрочку таким лицам обязаны предоставить, так как такая норма предусмотрена в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Единственное, что, согласно новым изменениям, если такое лицо имеет долги за уплату алиментов, то своего права на освобождение от прохождения военной службы оно лишается.

Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какая процедура получения отсрочки для многодетных родителей

Для получения отсрочки многодетный родитель должен подать соответствующее заявление в ТЦК, в котором должны быть указаны все необходимые документы, подтверждающие наличие трех или более несовершеннолетних детей на иждивении. После подачи заявления его рассматривает специальная комиссия ТЦК и СП.

Документы, необходимые для оформления отсрочки:

фотография размером 30×40 мм.

подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей (в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака).

копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины);

справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессиональной высшей, высшей.

копию свидетельства о рождения детей;

копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

копии страниц паспорта родителей;

копию вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.

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