Главная Мобилизация Военно-врачебная комиссия после мобилизации

Военно-врачебная комиссия после мобилизации

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 12:20
Право на ВВК в учебном центре
Военно-врачебная комиссия и курс БОВП могут проходить параллельно. Фото: dialog.ua, 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане, которые были мобилизованы и проходят курс подготовки в учебном центре, имеют право на военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, где в таком случае проходят ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Проблемы со здоровьем в учебном центре

Военно-врачебная комиссия — один из обязательных элементов воинского учета в Украине. Это также важный элемент общей мобилизации в особый период, во время действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды ВСУ и сейчас находится в одном из учебных центров. Мужчина рассказал, что у него в настоящее время обострились некоторые болезни.

Гражданин поинтересовался у специалистов, может ли он пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния здоровья и пригодности к военной службе. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя ситуацию, что такой вариант с военно-врачебной комиссией маловероятен.

Куда посылают на ВВК мобилизованных

Айвазян напомнил о формате и месте работы военно-врачебных комиссий. "Как правило, ВВК действуют при районных ТЦК или в медицинских учреждениях", — отметил юрист.

Вместе с тем, Юрий Айвазян пояснил, что право на прохождение военно-врачебной комиссии мобилизованный имеет даже во время пребывания в учебном центре. Адвокат рассказал, где в таком случае гражданин будет проходить медицинский осмотр.

"Учебные центры направляют военнослужащих для прохождения комиссии в ближайшую по расположению низовую ВВК", — подчеркнул Айвазян. После этого командование учебного центра может принять решение о пригодности к военной службе или временной непригодности.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли печатать электронное направление на ВВК.

Военнообязанный гражданин, который получил электронное направление на ВВК, может распечатать его. Но на распечатке должен быть соответствующий QR-код.

Добавим, мы сообщали о том, кто может выбирать место прохождения ВВК.

Если раньше медицинский осмотр был привязан к месту учета, то сейчас контрактники будут иметь возможность выбрать одну из трех локаций. Это может быть место учета, место жительства или будущая воинская часть.

ВСУ мобилизация ВВК военнослужащие учебные центры
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
