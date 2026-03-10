Право на ВВК в учебном центре

Военно-врачебная комиссия после мобилизации
Граждане, которые были мобилизованы и проходят курс подготовки в учебном центре, имеют право на военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, где в таком случае проходят ВВК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Проблемы со здоровьем в учебном центре
Военно-врачебная комиссия — один из обязательных элементов воинского учета в Украине. Это также важный элемент общей мобилизации в особый период, во время действия военного положения.
К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды ВСУ и сейчас находится в одном из учебных центров. Мужчина рассказал, что у него в настоящее время обострились некоторые болезни.
Гражданин поинтересовался у специалистов, может ли он пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния здоровья и пригодности к военной службе. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, комментируя ситуацию, что такой вариант с военно-врачебной комиссией маловероятен.
Куда посылают на ВВК мобилизованных
Айвазян напомнил о формате и месте работы военно-врачебных комиссий. "Как правило, ВВК действуют при районных ТЦК или в медицинских учреждениях", — отметил юрист.
Вместе с тем, Юрий Айвазян пояснил, что право на прохождение военно-врачебной комиссии мобилизованный имеет даже во время пребывания в учебном центре. Адвокат рассказал, где в таком случае гражданин будет проходить медицинский осмотр.
"Учебные центры направляют военнослужащих для прохождения комиссии в ближайшую по расположению низовую ВВК", — подчеркнул Айвазян. После этого командование учебного центра может принять решение о пригодности к военной службе или временной непригодности.
