Главная Мобилизация Военные могут получить скидки на лекарства: в каких аптеках

Военные могут получить скидки на лекарства: в каких аптеках

Дата публикации 2 мая 2026 07:29
Военные могут получить скидки на лекарства: в каких аптеках
Военнослужащий в аптеке. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

Военнослужащие могут со скидками приобрести лекарства. Аптечная сеть "Аптека Доброго Дня" присоединилась к сервису, который разрабатывает и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ. Речь идет о программе "Плюсы".

Об этом 29 апреля сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Доступные лекарства для защитников Украины

Получить скидку 15% на лекарства и другие товары военные могут в сетях: "Аптека Доброго Дня" и "1 Социальная Аптека". Кроме того, ежемесячно предоставляют пять кодов.

Как воспользоваться услугой:

  • найти ближайшую аптеку в "Армия+";
  • выбрать предложение и перейти во вкладку "Дополнительно".

Также можно проложить маршрут в навигаторе.

Военные могут поделиться скидками с родными: сгенерировать код, нажать "Поделиться" и отправить сообщение в мессенджере.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что проходить ВВК могут не только военнообязанные, но и военнослужащие. Если у бойца есть проблемы со здоровьем, ему назначают лечение. Когда же лечение завершается, военного отправляют на медосмотр.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что военный может самостоятельно инициировать прохождение ВВК, если подхватил в армии серьезную инфекцию. В частности, речь идет о туберкулезе. Правда, нужно доказать, что заболевание связано с происхождением службы.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
