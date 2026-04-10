ВВК для военных в Украине: обращаться надо в медсанчасть

Военнослужащий на ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия для военных

Военно-врачебная комиссия является основным элементом общей мобилизации в Украине. Военно-врачебная комиссия позволяет определить степень пригодности гражданина к военной службе.

Право на военно-врачебную комиссию имеют не только гражданские военнообязанные граждане. Военнослужащие, которые проходят службу в составе ВСУ, тоже могут проходить ВВК.

К юристам обратилась гражданка, чей родной брат, находясь в армии, попал из-за проблем со здоровьем в больницу. Женщина поинтересовалась, может ли он получить право на военно-врачебную комиссию, чтобы определить текущее состояние здоровья и, возможно, уволиться из ВСУ для лечения.

Сначала лечение, потом ВВК

Юристы объяснили, что такое право у военнослужащего есть. А начинать, как пояснил адвокат Олег Хегай, нужно с первичного ухода: "Надо, во-первых, обратиться в медсанчасть, чтобы провели первичный осмотр".

Далее, отметил Хегай, нужно пройти процесс лечения. Юрист отметил: "Брат должен подать рапорт о направлении на лечение и ВЛК, с целью направления в специализированное медицинское учреждение".

А уже после этого, резюмировал адвокат, идет стадия ВВК. Олег Хегай пояснил: "По результатам лечения лечащий врач будет принимать решение о завершении реабилитации или необходимости направления на ВВК, которая, при необходимости, может направить на экспертную команду с целью установления группы инвалидности".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто из граждан может выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии.

Выбрать место прохождения ВВК могут украинцы, которые планируют подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Такая возможность появилась после обновления мобильного приложения "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что говорит закон о сроках прохождения ВВК.

Военно-врачебная комиссия в обычном режиме, без дополнительных медицинских обследований, должна длиться не дольше четырех суток. Если же для установления категории годности нужно провести дополнительные обследования или анализы, продолжительность ВВК увеличивается в 3,5 раза.