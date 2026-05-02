Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Військові можуть отримати знижки на ліки: у яких аптеках

Військові можуть отримати знижки на ліки: у яких аптеках

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 07:29
Військові можуть отримати знижки на ліки: у яких аптеках
Військовослужбовець в аптеці. Фото ілюстративне: Міноборони України

Військовослужбовці можуть зі знижками придбати ліки. Аптечна мережа "Аптека Доброго Дня" долучилася до сервісу, який розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Йдеться про програму "Плюси".

Про це 29 квітня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Доступні ліки для захисників України

Отримати знижку 15% на ліки та інші товари військові можуть у мережах: "Аптека Доброго Дня" та "1 Соціальная Аптека". Крім того, щомісяця надають п'ять кодів.

Як скористатися послугою:

  • знайти найближчу аптеку в "Армія+";
  • обрати пропозицію та перейти у вкладку "Додатково".

Також можна прокласти маршрут в навігаторі.

Військові можуть поділитися знижками з рідними: згенерувати код, натиснути "Поділитися" та надіслати повідомлення в месенджері.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що проходити ВЛК можуть не лише військовозобов'язані, а й військовослужбовці. Якщо в бійця є проблеми зі здоров'ям, йому призначають лікування. Коли ж лікування завершується, військового відправляють на медогляд.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовий може самостійно ініціювати проходження ВЛК, якщо підхопив в армії серйозну інфекцію. Зокрема, йдеться про туберкульоз. Щоправда, потрібно довести, що захворювання пов'язане із походженням служби.

ліки військовослужбовці знижки
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації