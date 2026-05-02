Військові можуть отримати знижки на ліки: у яких аптеках

Військовослужбовець в аптеці. Фото ілюстративне: Міноборони України

Військовослужбовці можуть зі знижками придбати ліки. Аптечна мережа "Аптека Доброго Дня" долучилася до сервісу, який розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Йдеться про програму "Плюси".

Про це 29 квітня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

Доступні ліки для захисників України

Отримати знижку 15% на ліки та інші товари військові можуть у мережах: "Аптека Доброго Дня" та "1 Соціальная Аптека". Крім того, щомісяця надають п'ять кодів.

Як скористатися послугою:

знайти найближчу аптеку в "Армія+";

обрати пропозицію та перейти у вкладку "Додатково".

Також можна прокласти маршрут в навігаторі.

Військові можуть поділитися знижками з рідними: згенерувати код, натиснути "Поділитися" та надіслати повідомлення в месенджері.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що проходити ВЛК можуть не лише військовозобов'язані, а й військовослужбовці. Якщо в бійця є проблеми зі здоров'ям, йому призначають лікування. Коли ж лікування завершується, військового відправляють на медогляд.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовий може самостійно ініціювати проходження ВЛК, якщо підхопив в армії серйозну інфекцію. Зокрема, йдеться про туберкульоз. Щоправда, потрібно довести, що захворювання пов'язане із походженням служби.