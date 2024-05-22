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Вручение повесток главами ОСМД — как должен проходить этот процесс по закону

22 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как должен проходить процесс вручения повесток главами ОСМД
Собрание жителей многоэтажки в Ивано-Франковске. Фото: galka.if.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине изменились правила мобилизации с 18 мая текущего года. Согласно нововведениям, полномочия вручать повестки военнообязанным мужчинам получили главы ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома).

Как должен проходить процесс вручения повесток главами ОСМД, рассказываем далее в материале.

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Так, следует отметить, что соответствующие изменения предусмотрены Постановлением Кабинета министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

 

Мобилизация в Украине — как должен проходить процесс вручения повесток главами ОСМД
Вручение повестки военнообязанному. Фото: google.com

Важно, что повестку военнообязанный мужчина может получить исключительно от главы правления ОСМД дома, где живет военнообязанный. Глава ОСМД вручает повестку по месту жительства или прописки военнообязанного лица.

Повестки для оповещения представляются уполномоченным вручать их под подпись в журнале регистрации повесток. Гражданин должен проверить документ на ошибки. Если он заполнен верно, отказаться военнообязанный не имеет права.

В то же время вручение повестки главой ОСМД представители ТЦК или полиции могут фиксировать на фото или видео.

Для организации работы групп оповещения руководитель районного (городского) ТЦК не позже, чем за день до проведения таких мероприятий, выдает приказ, в котором определяются:

  • старшие группы оповещения среди представителей ТЦК;
  • маршруты оповещения (места, где будет осуществляться оповещение с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площадей);
  • время и сроки проведения оповещения;
  • порядок привлечения руководителей учреждений (организаций) или физических лиц-предпринимателей, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, главам управления объединения совладельцев многоквартирного дома в группы оповещения, где старшими определен представитель районного (городского) ТЦК, представителей структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, предприятий, учреждений, организаций, территориальных органов (подразделений) полиции.

После завершения мероприятий оповещения представитель отчитывается о количестве выписанных и врученных повесток.

 

Ранее мы писали, что в Украине повестки начнут рассылать по почте.

Напомним, мы сообщали, что руководители предприятий будут выдавать повестки и обеспечивать прибытие работников в ТЦК.

Также мы информировали, имеют ли право ТЦК и полиция задерживать людей на улицах.

война
закон
правила
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