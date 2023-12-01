Мобілізація в Україні — що робити, коли працівники ТЦК порушують правила

Військовозобов'язаний розмовляє з представниками ТЦК та СП. Фото: suspilne.media

В рамках загальної мобілізації, яка триває в Україні вже майже два роки, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки, які видають працівники ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли представники територіальних центрів зловживають повноваженнями, порушують правила або ж діють не зовсім за законом.

Що робити у таких ситуаціях громадянам, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних Військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо в інтерв'ю NV.

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За словами військового, якщо працівник ТЦК порушує правила, то такі справи без сумнівів розглядають. Громадяни, які бачать порушення з боку представників ТЦК мають звертатися:

до Нацполіції;

на гарячу лінію ТЦК;

до Міністерства оборони.

Водночас Фітьо зазначив, якщо розбиратися в причинах різних порушень, то нерідко самі військовозобов'язані являються такими ж самими порушниками.

"Виявляється, що у громадянина не було з собою документів, або він ухиляється, не бере повістку, не оновив свої дані тощо", — каже представник Сухопутних військ.

Співробітники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаними чоловіками. Фото: google.com

Що треба знати військовозобов'язаним чоловікам

Військовий підкреслив, що основною ціллю ТЦК та СП є мобілізаційні процеси у законних рамках, адже працівники військкоматів виконують свої обов'язки, що прописані чинним законодавством.

"Це означає те, що громадяни під час воєнного стану, який діє в Україні, повинні мати при собі документи, які засвідчують особу, та документ про взяття на військовий облік. Тобто військово-обліковий документ. Це може бути приписне свідоцтво, чи будь-який інший документ, а також документи, які засвідчують ваше право на отримання відстрочки. Часто ми отримуємо повідомлення, які відіграють помітну роль в російській пропаганді, що представники ТЦК незаконно перевіряють документи", — заявив Фітьо.

Також він зазначив, що ТЦК та СП мають право перевіряти документи, адже вони є частиною ЗСУ.

Підполковник додав, о про будь-які зміни, які відбуваються в житті військовозобов'язаних, вони мають особисто повідомляти свій ТЦК. Це й отримання диплома, і одруження, і народження дітей. Ця норма діє допоки єдиний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Тож, кожному варто пам'ятати, що крім своїх прав громадяни мають ще й свої обов’язки, зокрема які чітко прописані в ст. 65 Конституції України: "Захист територіальної цілісності та незалежності — обов’язок кожного".

Раніше ми писали, яку повістку в жодному разі не можна ігнорувати.

Нагадаємо, ми розповідали, що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці.

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