Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Выход на ГБР после СОЧ: юрист объяснил, что это не отсрочка

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 15:25
Задержанный украинский военнослужащий. Фото: ukr.radio

Военнослужащего, который после СОЧ сдался в Госбюро расследований, могут направить на ВВК. В это время военный будет иметь право находиться дома. Но это является не отсрочкой, а мерой пресечения для подозреваемого в уголовном преступлении.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военнослужащие в СОЧ

В Вооруженных силах Украины во время полномасштабной войны фиксируется такое явление, как самовольное оставление части (СОЧ). СОЧ осуществляют как мобилизованные военные из учебного центра, так и те военнослужащие, которые проходят службу уже в бригадах ВСУ.

К юристам обратился один из таких военных, который совершил самовольное оставление части. Военнослужащий поинтересовался, можно ли получить отсрочку на прохождение военно-врачебной комиссии до возвращения в воинскую часть.

Военного заинтересовало, может ли следователь Государственного бюро расследований, который проводит следствие в СОЧ, выдать отсрочку на три месяца для ВВК. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что это является распространенной ошибкой.

Не отсрочка, а мера пресечения

Юрист Владислав Дерий отметил: "То, о чем Вы говорите (выход на следователя через СОЧ), на самом деле не является отсрочкой. Это уголовное преследование с определенными процессуальными последствиями".

Юрист отметил, что Государственное бюро расследований не имеет полномочий оформлять отсрочку. Эта организация расследует преступления, в частности, преступления военнослужащих.

Дерий пояснил, что на самом деле следователь ГБР, к которому явится военный, находящийся в СОЧ, может направить его на военно-врачебную комиссию для определения состояния годности военнослужащего к военной службе. Но, подчеркнул юрист, это не является отсрочкой: "На время следствия человек может находиться дома под мерой пресечения (например, личное обязательство) или быть прикомандированным к ВСП. Это не отсрочка, а статус подозреваемого в уголовном преступлении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие права имеет военный, находящийся в СВЧ до трех дней.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможен ли перевод в другую воинскую часть во время СОЧ.

Военнослужащий, который совершил самовольное оставление части, не может перевестись в другое подразделение. Это возможно сделать только после возвращения в ВСУ и с использованием одного важного документа.

ГБР ВВК СОЧ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации