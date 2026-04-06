Выход на ГБР после СОЧ: юрист объяснил, что это не отсрочка

Задержанный украинский военнослужащий.

Военнослужащего, который после СОЧ сдался в Госбюро расследований, могут направить на ВВК. В это время военный будет иметь право находиться дома. Но это является не отсрочкой, а мерой пресечения для подозреваемого в уголовном преступлении.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военнослужащие в СОЧ

В Вооруженных силах Украины во время полномасштабной войны фиксируется такое явление, как самовольное оставление части (СОЧ). СОЧ осуществляют как мобилизованные военные из учебного центра, так и те военнослужащие, которые проходят службу уже в бригадах ВСУ.

К юристам обратился один из таких военных, который совершил самовольное оставление части. Военнослужащий поинтересовался, можно ли получить отсрочку на прохождение военно-врачебной комиссии до возвращения в воинскую часть.

Военного заинтересовало, может ли следователь Государственного бюро расследований, который проводит следствие в СОЧ, выдать отсрочку на три месяца для ВВК. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что это является распространенной ошибкой.

Читайте также:

Не отсрочка, а мера пресечения

Юрист Владислав Дерий отметил: "То, о чем Вы говорите (выход на следователя через СОЧ), на самом деле не является отсрочкой. Это уголовное преследование с определенными процессуальными последствиями".

Юрист отметил, что Государственное бюро расследований не имеет полномочий оформлять отсрочку. Эта организация расследует преступления, в частности, преступления военнослужащих.

Дерий пояснил, что на самом деле следователь ГБР, к которому явится военный, находящийся в СОЧ, может направить его на военно-врачебную комиссию для определения состояния годности военнослужащего к военной службе. Но, подчеркнул юрист, это не является отсрочкой: "На время следствия человек может находиться дома под мерой пресечения (например, личное обязательство) или быть прикомандированным к ВСП. Это не отсрочка, а статус подозреваемого в уголовном преступлении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие права имеет военный, находящийся в СВЧ до трех дней.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможен ли перевод в другую воинскую часть во время СОЧ.

Военнослужащий, который совершил самовольное оставление части, не может перевестись в другое подразделение. Это возможно сделать только после возвращения в ВСУ и с использованием одного важного документа.