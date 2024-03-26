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С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

26 марта 2024 19:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто должен явиться в ТЦК без повестки уже с 1 апреля
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные лица должны соблюдать все правила военного учета. В частности, законодательство предусматривает случаи, когда граждане должны явиться в ТЦК и СП без вручения повестки. За нарушение правил предусмотрена ответственность.

Какие категории украинцев обязаны прийти в территориальный центр комплектования, не ожидая повестки, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего, следует отметить, что с января 2023 года действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Порядок предусматривает обязанности, когда и кому необходимо приходить в ТЦК и СП.

 

Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Кто обязан явиться без повестки в ТЦК с 1 апреля

В ТЦК без повестки обязаны явиться следующие категории:

  • все военнообязанные и резервисты, не обновлявшие данные более пяти лет;
  • все военнообязанные и резервисты, которым необходимо сообщить об изменении персональных данных, указанных в ст. 7 ЗУ "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" (в семидневный срок);
  • все ВПЛ от 18 до 60 лет, не вставшие на военный учет;
  • мужчины для получения разрешения на изменение места жительства ― в другой административной единице Украины (правило действует во время военного положения);
  • мужчины для снятия с военного учета в случае выезда за границу сроком более трех месяцев.
  • все мужчины от 18 до 60 лет, изменившие место жительства и не вставшие на учет (в семидневный срок для взятия на военный учет по прибытии на новое место жительства);
  • мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были отправить в запас, но они не стали на военный учет;
  • мужчины, потерявшие военно-учетный документ;
  • все женщины с медицинской специальностью или профессией с 18 до 60 лет;
  • все военнообязанные женщины от 18 до 60 лет, получившие воинское звание и проходящие военную службу в запасе ― если не обновляли данные о себе;
  • мужчины с 17 до 27 лет, не вставшие на военный учет призывников.

Кроме того, следует отметить, что военнообязанные мужчины должны ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК и СП документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Добавим, что за нарушение военного учета предусматривается административная и уголовная ответственность по ст. 210 и 210-1 КУоАП и ст. 337 Уголовного кодекса.

Раньше мы писали, кто может устроиться на работу без военного билета.

Напомним, мы сообщали, нужен ли военный билет, чтобы открыть ФЛП в 2024 году.

Также мы рассказывали, отправят ли на ноль тех, кто потеряет статус ограничено пригодного.

война
Украина
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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