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С 18 мая полиция будет принудительно доставлять мужчин в ТЦК — когда это законно

16 мая 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине с 18 мая — когда полиция будет принудительно доставлять в ТЦК
Полиция задерживает мужчину на улице. Фото: mvs.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже в эту субботу, 18 мая, в Украине вступит в силу закон о мобилизации, который наделит новыми полномочиями и обязанностями сотрудников полиции. В частности, они будут иметь право задерживать военнообязанных мужчин и доставлять их в ТЦК и СП.

Что именно предусмотрено законом №3633-IX и в каких случаях такие действия правоохранителей можно считать законными, рассказал адвокат Ярослав Куц в эфире "КИЕВ24".

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Так, по словам правоведа, согласно новому законодательству, которое вот-вот заработает, работники Нацполиции действительно получат полномочия задерживать военнообязанных мужчин для того, чтобы доставить их в ТЦК.

Однако такие действия будут законными в случае, когда лицо "числится в реестрах как уклоняющееся от исполнения воинской обязанности и в отношении которого направлялась повестка, а он не явился и его объявили в так называемый розыск".

 

Мобилизация в Украине с 18 мая – когда полиция будет принудительно доставлять в ТЦК
Полицейские патрулируют улицы города. Фото: Нацполиция

Следует заметить, что согласно новому закону у работников полиции появятся и другие полномочия, а именно:

  • информировать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет о необходимости обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП (правоохранители не вправе вручать повестки);
  • требовать от военнообязанных мужчин предъявить военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность;
  • обеспечивать порядок при вручении повестки представителями ТЦК;
  • фиксировать процедуру вручения повестки сотрудниками ТЦК на камеру.

Ранее мы писали, как изменится процесс вручения повесток на улице с 18 мая.

Напомним, мы сообщали, когда уклониста в Украине будет ждать уголовная ответственность.

Также мы информировали, нужно ли появляться в ТЦК, если повестка оставлена в дверях.

закон
полиция
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

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