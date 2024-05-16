Мобилизация в Украине с 18 мая — когда полиция будет принудительно доставлять в ТЦК

С 18 мая полиция будет принудительно доставлять мужчин в ТЦК — когда это законно
Уже в эту субботу, 18 мая, в Украине вступит в силу закон о мобилизации, который наделит новыми полномочиями и обязанностями сотрудников полиции. В частности, они будут иметь право задерживать военнообязанных мужчин и доставлять их в ТЦК и СП.
Что именно предусмотрено законом №3633-IX и в каких случаях такие действия правоохранителей можно считать законными, рассказал адвокат Ярослав Куц в эфире "КИЕВ24".
Так, по словам правоведа, согласно новому законодательству, которое вот-вот заработает, работники Нацполиции действительно получат полномочия задерживать военнообязанных мужчин для того, чтобы доставить их в ТЦК.
Однако такие действия будут законными в случае, когда лицо "числится в реестрах как уклоняющееся от исполнения воинской обязанности и в отношении которого направлялась повестка, а он не явился и его объявили в так называемый розыск".
Следует заметить, что согласно новому закону у работников полиции появятся и другие полномочия, а именно:
- информировать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет о необходимости обновлять военно-учетные данные в ТЦК и СП (правоохранители не вправе вручать повестки);
- требовать от военнообязанных мужчин предъявить военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность;
- обеспечивать порядок при вручении повестки представителями ТЦК;
- фиксировать процедуру вручения повестки сотрудниками ТЦК на камеру.
Ранее мы писали, как изменится процесс вручения повесток на улице с 18 мая.
Напомним, мы сообщали, когда уклониста в Украине будет ждать уголовная ответственность.
Также мы информировали, нужно ли появляться в ТЦК, если повестка оставлена в дверях.
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