Мобілізація в Україні з 18 травня — коли поліція буде примусово доставляти до ТЦК

Поліція затримує чоловіка на вулиці. Фото: mvs.gov.ua

Вже у цю суботу, 18 травня, в Україні набере чинності закон про мобілізацію, який наділить новими повноваженнями та обов'язками працівників поліції. Зокрема, вони матимуть право затримувати військовозобов'язаних чоловіків та доправляти їх до ТЦК та СП.

Що саме передбачено законом №3633-IX та у яких випадках такі дії правоохоронців вважатимуться законними, розповів адвокат Ярослав Куц в ефірі "КИЇВ24".

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Так, за словами правознавця, відповідно до нового законодавства, яке от-от запрацює, працівники Нацполіції дійсно отримають повноваження затримувати військовозобов'язаних чоловіків для того, щоб доправити їх до ТЦК.

Проте, такі дії будуть законними у випадку, коли особа "значиться в реєстрах як така, що ухиляється від виконання військового обов’язку і відносно якої направлялася повістка, а вона не з’явилася і її оголосили в так званий розшук".

Раніше ми писали, як зміниться процес вручення повісток на вулиці з 18 травня.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли на ухилянтів в Україні чекатиме кримінальна відповідальність.

Також ми інформували, чи потрібно з'являтися до ТЦК, якщо повістка залишена у дверях.