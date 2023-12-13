Мобилизация в Украине — с какими болезнями будут призывать в ВСУ

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua

В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля 2024 года. Следовательно, военнообязанные и дальше будут получать повестки. Призвать на военную службу могут как мужчин, пригодных по состоянию здоровья, так и тех, кто, согласно заключению ВВК, имеет ограниченную пригодность. А в соответствии с новым списком болезней, утвержденным Министерством обороны Украины, некоторых лиц, ранее имевших отсрочку, могут забрать в ВСУ.

Так, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Минобороны от 18 августа 2023 года № 490, пишет издание "УНИАН".

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Согласно этому приказу из списка заболеваний удалили все "спорные" пункты. Мужчины со "спорными" болезнями станут пригодными к службе и могут быть мобилизованы.

Также этот документ несколько ослабляет требования к здоровью военнослужащих Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это означает, что военнообязанные, ранее считавшиеся непригодными для службы в десанте, теперь могут признаваться ВВК пригодными.

С какими болезнями могут мобилизовать — полный список

Считаются пригодными для службы мужчины со следующими заболеваниями:

клинически излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов;

бессимптомный ВИЧ;

медленно прогрессирующие и непрогрессирующие болезни крови с незначительными нарушениями функций — к ним относятся анемия, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики — деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства из-за умеренно выраженных, краткосрочных проявлений. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;

эпизодические и пароксизмальные нарушения (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

Кроме того, теперь ВВК одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе должно принять постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

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Напоминаем, мы рассказывали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.

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