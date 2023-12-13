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С какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ — обновленный список

13 декабря 2023 18:53
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Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — с какими болезнями будут призывать в ВСУ
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: armyinform.com.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 14 февраля 2024 года. Следовательно, военнообязанные и дальше будут получать повестки. Призвать на военную службу могут как мужчин, пригодных по состоянию здоровья, так и тех, кто, согласно заключению ВВК, имеет ограниченную пригодность. А в соответствии с новым списком болезней, утвержденным Министерством обороны Украины, некоторых лиц, ранее имевших отсрочку, могут забрать в ВСУ.

Так, изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Минобороны от 18 августа 2023 года № 490, пишет издание "УНИАН".

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Согласно этому приказу из списка заболеваний удалили все "спорные" пункты. Мужчины со "спорными" болезнями станут пригодными к службе и могут быть мобилизованы.

Также этот документ несколько ослабляет требования к здоровью военнослужащих Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это означает, что военнообязанные, ранее считавшиеся непригодными для службы в десанте, теперь могут признаваться ВВК пригодными.

С какими болезнями могут мобилизовать — полный список

Считаются пригодными для службы мужчины со следующими заболеваниями:

  • клинически излеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов;
  • бессимптомный ВИЧ;
  • медленно прогрессирующие и непрогрессирующие болезни крови с незначительными нарушениями функций — к ним относятся анемия, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки;
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;
  • легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики — деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга;
  • невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства из-за умеренно выраженных, краткосрочных проявлений. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;
  • медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;
  • эпизодические и пароксизмальные нарушения (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

Кроме того, теперь ВВК одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе должно принять постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

Ранее мы писали, кого из мужчин мобилизуют в ВСУ в 2024 году.

Напоминаем, мы рассказывали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.

Также мы сообщали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

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