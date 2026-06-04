Заболел после мобилизации: юрист назвал основание для ВВК

Гражданин в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Сил ТрО ВСУ

Если военнослужащий, которого недавно мобилизовали, серьезно заболел в учебном центре, он может требовать проведения повторной ВВК. Но, учитывая то, что предыдущую гражданин проходил недавно, в подтверждение права на ВВК нужно предоставить доказательства проблем со здоровьем. Кроме того, эти проблемы должны быть связаны именно с пребыванием в учебном центре.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация и учебные центры

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она началась 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск.

Мобилизованные граждане, которые были признаны годными к военной службе, направляются в учебные центры. Стадию базовой общей военной подготовки в учебных центрах могут обойти только те, кто недавно проходил военную службу.

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован и попал в один из учебных центров ВСУ. Там военный, по его словам, подхватил туберкулез.

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Военнослужащий поинтересовался, как он может получить право на военно-врачебную комиссию. Гражданин уточнил, может ли он пройти ВВК через несколько недель после предыдущей (которую проходил перед мобилизацией).

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что нужно для получения направления на военно-врачебную комиссию. Юрист Владислав Дерий отметил: "Поскольку Вы проходили ВВК 40 дней назад и были признаны "годным", то после прохождения следующего медицинского осмотра ВВК при установлении диагноза обязательно отмечает причинную связь. Туберкулез имеет инкубационный период, и появление симптомов именно после скученного пребывания в учебном центре (БОВП) является логическим следствием".

Дерий объяснил, что должно быть указано в документе, необходимом для инициирования процесса ВВК: "Поэтому в справке должно быть указано "Заболевание, ДА, связанное с прохождением военной службы". Это стандартная формулировка, ведь болезнь возникла во время службы, но не в результате непосредственных боевых действий".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать солдату, который заболел во время отпуска.

В случае болезни во время отпуска военнослужащий ВСУ должен получить соответствующую справку в поликлинике. После этого отпуск будет продлен на то количество дней, которые были потрачены на лечение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли получить компенсацию, если пережил инфаркт во время боевых действий.

Военнослужащий, который во время службы в Вооруженных силах Украины и участия в боевых действиях пережил тяжелую болезнь, может получить компенсацию от государства. Но, если болезнь обнаружили после увольнения из рядов ВСУ, это будет непросто сделать.