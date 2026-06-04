Захворів після мобілізації: юрист назвав підставу для ВЛК

Громадянин у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ

Якщо військовослужбовець, якого нещодавно мобілізували, серйозно захворів у навчальному центрі, він може вимагати проведення повторної ВЛК. Але, зважаючи на те, що попередню громадянин проходив нещодавно, на підтвердження права на ВЛК потрібно надати докази проблем зі здоров’ям. Крім того, ці проблеми повинні бути пов’язані саме із перебуванням у навчальному центрі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація і навчальні центри

В Україні продовжується загальна мобілізація. Вона розпочалася 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.

Мобілізовані громадяни, які були визнані придатними до військової служби, направляються до навчальних центрів. Стадію базової загальної військової підготовки у навчальних центрах можуть оминути тільки ті, хто нещодавно проходив військову службу.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований і потрапив до одного із навчальних центрів ЗСУ. Там військовий, за його словами, підхопив туберкульоз.

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Повторна ВЛК через півтора місяці: важливе формулювання

Військовослужбовець поцікавився, як він може отримати право на військово-лікарську комісію. Громадянин уточнив, чи може він пройти ВЛК через кілька тижнів після попередньої (яку проходив перед мобілізацією).

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що потрібно для отримання направлення на військово-лікарську комісію. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Оскільки Ви проходили ВЛК 40 днів тому і були визнані "придатним", то після проходження наступного медичного огляду ВЛК при встановленні діагнозу обов’язково зазначає причинний зв’язок. Туберкульоз має інкубаційний період, і поява симптомів саме після скупченого перебування в навчальному центрі (БЗВП) є логічним наслідком".

Дерій пояснив, що має бути вказане у документі, потрібному для ініціювання процесу ВЛК: "Тому у довідці повинно бути вказано "Захворювання, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби". Це стандартне формулювання, адже хвороба виникла під час служби, але не внаслідок безпосередніх бойових дій".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити солдату, який захворів під час відпустки.

У випадку хвороби під час відпустки військовослужбовець ЗСУ має отримати відповідну довідку у поліклініці. Після цього відпустка буде продовжена на ту кількість днів, які були витрачені на лікування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна отримати компенсацію, якщо пережив інфаркт під час бойових дій.

Військовослужбовець, який під час служби у Збройних силах України та участі у бойових діях пережив важку хворобу, може отримати компенсацію від держави. Але, якщо хворобу виявили після звільнення з лав ЗСУ, це буде непросто зробити.