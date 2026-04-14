Главная Мобилизация Зачисление в ОР: могут записать тех, кто не служил

Зачисление в ОР: могут записать тех, кто не служил

Дата публикации 14 апреля 2026 20:00
Зачисление в ОР: могут записать тех, кто не служил
Подготовка резервистов. Фото: Сводная стрелковая бригада ВС ВСУ

В оперативный резерв первой и второй очереди зачисляют граждан, состоящих на воинском учете и проходивших ранее военную службу. Но в некоторых случаях в ОР могут попасть и те, кто не служил. Это обычно происходит на добровольно-контрактной основе.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Категории на воинском учете

Все граждане, состоящие на воинском учете, делятся на разные категории. Первой категорией являются призывники, к ним причисляют всех граждан 17-летнего возраста, которых впервые берут на учет.

После достижения 25-летнего возраста гражданам меняют категорию. Они должны получить в документах запись о присвоении категории "военнообязанный".

Кроме того, существует такая специальная категория, как "резервисты". Это граждане, которые проходили военную службу, в частности, срочную и после этого были зачислены в оперативный резерв 1 и 2 очереди.

Когда в оперативный резерв зачисляют без военной службы

Юристы объяснили, что зачисление в оперативный резерв происходит в принудительном порядке. Но существуют варианты по зачислению в ОР тех граждан, которые не проходили военную службу.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, кого именно могут зачислить в оперативный резерв без военного опыта. Айвазян отметил: "На службу в военном резерве в добровольном порядке (по контракту) принимаются военнообязанные (кроме тех, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации), которые прошли профессионально-психологический отбор, признаны годными к службе в военном резерве по состоянию здоровья и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве".

Попасть в оперативный резерв возможно не только в статусе военнообязанного. Адвокат подчеркнул, что в ОР имеют право зачислить и призывников: "Военнообязанные, которые не достигли 25-летнего возраста и прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу, принимаются на службу в военном резерве с их согласия".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто имеет право инициировать свое исключение из оперативного резерва.

Если гражданин находится в оперативном резерве, он не сможет получить бронирование от мобилизации. Для того, чтобы забронироваться, такое лицо должно обратиться в воинскую часть, где проходило срочную службу, и подать заявление о снятии с оперативного резерва.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда зачисление в оперативный резерв 1 очереди считается незаконным.

Если бывший солдат срочной службы, увольняясь из ВСУ, не подписывал контракт о военной службе в резерве, его не могут зачислять в оперативный резерв первой очереди. Соответственно, он имеет право на бронирование от мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
