Зарахування до ОР: можуть записати тих, хто не служив

Підготовка резервістів. Фото: Зведена стрілецька бригада ПС ЗСУ

До оперативного резерву першої і другої черги зараховують громадян, які перебувають на військовому обліку і проходили раніше військову службу. Та у деяких випадках до ОР можуть потрапити і ті, хто не служив. Це зазвичай відбувається на добровільно-контрактній основі.

Категорії на військовому обліку

Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, поділяються на різні категорії. Першою категорією є призовники, до них зараховують усіх громадян 17-річного віку, яких уперше беруть на облік.

Після досягнення 25-річного віку громадянам змінюють категорію. Вони мають отримати в документах запис про присвоєння категорії "військовозобов’язаний".

Крім того, існує така спеціальна категорія, як "резервісти". Це громадяни, які проходили військову службу, зокрема, строкову і після цього були зараховані до оперативного резерву 1 та 2 черги.

Коли в оперативний резерв зараховують без військової служби

Юристи пояснили, що зарахування в оперативний резерв відбувається у примусовому порядку. Але існують варіанти щодо зарахування в ОР тих громадян, які не проходили військову службу.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, кого саме можуть зарахувати в оперативний резерв без військового досвіду. Айвазян зазначив: "На службу у військовому резерві в добровільному порядку (за контрактом) приймаються військовозобов’язані (крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації), які пройшли професійно-психологічний відбір, визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров’я та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві".

Потрапити в оперативний резерв можливо не тільки у статусі військовозобов’язаного. Адвокат наголосив, що в ОР мають право зарахувати і призовників: "Військовозобов’язані, які не досягли 25-річного віку та пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу, приймаються на службу у військовому резерві за їх згодою".

Якщо громадянин перебуває у оперативному резерві, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Для того, аби забронюватися, така особа має звернутися до військової частини, де проходила строкову службу, і подати заяву про зняття з оперативного резерву.

Якщо колишній солдат строкової служби, звільняючись із ЗСУ, не підписував контракт про військову службу в резерві, його не можуть зараховувати в оперативний резерв першої черги. Відповідно, він має право на бронювання від мобілізації.