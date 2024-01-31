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Законопроект о мобилизации — как будут отправлять электронные повестки

31 января 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Электронные повестки для украинцев — что нужно знать
Сотрудник ТЦК, сидящий перед экраном компьютера. Фото: АрмияInform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Верховную Раду Украины на рассмотрение подали новый законопроект, в котором предлагают отправлять мужчинам и женщинам повестки через электронный кабинет. Украинцам объяснили, как это будет происходить, если народные депутаты примут этот законопроект.

Соответствующий законопроект обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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В Украине продолжается полномасштабная война и действие военного положения, в рамках которого происходит общая мобилизация. Недавно стало известно, что украинцам могут начать отправлять повестки в электронном виде. Поэтому следует знать, как именно это будет происходить.

Электронные повестки — как украинцы могут их получить

Согласно новому законопроекту, повестки в онлайн-формате будут поступать украинцам в электронный кабинет военнообязанного. Более того, эта повестка будет считаться врученной даже в том случае, если мужчина или женщина ее не увидели.

Следовательно, каждый военнообязанный должен будет зарегистрироваться в электронном кабинете и в течение 60 дней с момента начала проведения общей мобилизации обновить свои данные через ТЦК, Центры предоставления административных услуг или, собственно, этот кабинет.

Новый законопроект о мобилизации в Украине
Новый законопроект о мобилизации в Украине. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады Украины

В законопроекте также указано, что эта повестка будет считаться врученной, когда ТЦК получила уведомление о доставке. Но если повестку отправили после 17:00, она будет считаться врученной на следующий рабочий день.

Если украинец не планирует появляться в ТЦК в ближайшие три дня, он должен об этом сообщить. Но гражданин может не появиться только по определенным уважительным причинам, а именно:

  • Из-за стихийного бедствия
  • Из-за заболевания
  • Из-за действий российских оккупантов или других обстоятельств, по которым он не смог лично прийти в ТЦК в указанный срок
  • Из-за того, что он потерял близкого родственника или родного человека его жены

Напомним, мы писали о том, чего ждать людям с инвалидностью согласно новому законопроекту о мобилизации.

Ранее мы рассказывали, что в новом законопроекте о мобилизации снизили возраст призыва на службу.

Также мы сообщали о том, кого могут освободить от призыва на службу согласно новому законопроекту.

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