Законно ли оставлять повестку в дверях военнообязанных

Представители ТЦК разносят повестки. Фото: АрмияInform

Есть случаи, когда представители ТЦК оставляют повестки в дверях военнообязанных. Такая повестка не имеет никакой юридической силы.

Об этом рассказал правозащитник Эдуард Багиров для ТСН в субботу, 11 мая.

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Повестка должна быть вручена лично в руки

Согласно новому закону о мобилизации не определено четкое место, где могут вручать повестки. Их могут выдавать по месту обучения или работы, посреди улицы, в общественных местах или на остановках. Однако она считается врученной, если человек ее получил лично и поставил свою подпись.

"Если человек не подписал повестку, то действия военных с повесткой не имеют юридической силы. То, что они сфотографировали повестку на дверях квартиры, тоже нет никакого значения. Они могли ее прикрепить где угодно. Военные должны были дождаться человека, вручить повестку в руки и получить подпись о вручении. Прикрепление на двери — это отклонение от правил вручения повесток" , — отметил правозащитник Эдуард Багиров.

Что делать с повесткой в дверях

Если военнообязанный пришел домой и увидел в двери повестку, то на нее можно вообще не реагировать.

"В таком случае человек имеет полное право не явиться в ТЦК и СП. Адвокаты и правозащитники в один голос говорят: просто прикрепить повестку на дверь и считать, что военнообязанный ее получил - не законно" , — говорится в сообщении.

Даже если при получении повестки расписались ваши родственники или другие лица, то она тоже считается ненадлежаще врученной и никаких правовых последствий для военнообязанного не будет. Штраф выписывается только тогда, когда человек проигнорировал повестку с его подписью о получении, врученную ему должным образом.

Напомним, что менее чем через 10 дней вступит в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему на улицах будут проходить проверки военно-учетных документов представителями ТЦК.

Раньше мы писали о том, как получить военный билет на Украине, если не служили в армии. Ведь все военнообязанные мужчины в Украине обязаны стоять на военном учете и иметь военно-учетные документы

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинцев, которые своевременно не обновят данные в ТЦК и СП.