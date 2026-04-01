Зеленский сказал, объявит ли Россия всеобщую мобилизацию

Зеленский сказал, объявит ли Россия всеобщую мобилизацию

Дата публикации 1 апреля 2026 04:40
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока что нет каких-то убедительных доказательств, что Россия готовится в ближайшее время к всеобщей мобилизации. Однако подобные сигналы все же были.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом украинский лидер сказал журналистам на Бучанском саммите.

Что сказал Зеленский о мобилизации в России

Зеленский отметил, что информация которая есть сейчас — не позволяет сказать однозначно, будет ли в РФ всеобщая мобилизация или нет. Поэтому уверенности в этом плане нет.

"Я бы не спешил бы говорить о том, что они точно будут делать всеобщую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя опять же нет полной информации", — сообщил президент.

Он добавил, что если Москва все же решится на такой шаг, то это может говорить не только о намерениях усилить давление на Украины, но и о потенциальных угрозах для других государств. Среди таких могут быть страны Балтийского региона.

Кроме того, Зеленский добавил, что глава Кремля Владимир Путин уже имеет опыт использования территории Беларуси в качестве плацдарма для вторжения.

Как сообщало Новини.LIVE, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оценивает мобилизацию в Украине на 6-7 баллов из 10.

Также он подчеркнул, что справедливым процесс будет тогда, когда все граждане будут выполнять свой воинский долг.

Владимир Зеленский мобилизация в рф Россия
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
