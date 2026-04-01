Головна Мобілізація Зеленський сказав, чи оголосить Росія загальну мобілізацію

Дата публікації: 1 квітня 2026 04:40
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що немає якихось переконливих доказів, що Росія готується найближчим часом до загальної мобілізації. Однак подібні сигнали все ж були.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це український лідер сказав журналістам на Бучанському саміті.

Що сказав Зеленський про мобілізацію в Росії

Зеленський зазначив, що інформація, яка є зараз — не дозволяє сказати однозначно, чи буде в РФ загальна мобілізація чи ні. Тому впевненості в цьому плані немає.

"Я б не поспішав би говорити про те, що вони точно будуть робити загальну мобілізацію. Чому? На мій погляд, такі сигнали були, але підтвердження цієї інформації немає. Тому я не впевнений, що в них є наміри найближчим часом це зробити. Хоча знову ж таки немає повної інформації", - повідомив президент.

Він додав, що якщо Москва все ж таки наважиться на такий крок, то це може свідчити не лише про наміри посилити тиск на Україну, а й про потенційні загрози для інших держав. Серед таких можуть бути країни Балтійського регіону.

Крім того, Зеленський додав, що глава Кремля Володимир Путін уже має досвід використання території Білорусі як плацдарму для вторгнення.

Як повідомляло Новини.LIVE, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оцінює мобілізацію в Україні на 6-7 балів із 10.

Також він підкреслив, що справедливим процес буде тоді, коли всі громадяни виконуватимуть свій військовий обов'язок.

Любомир Кучер - редактор, юрист
