Мобилизация женщин в Украине — какие должности в ВСУ предлагают чаще всего в 2024 году

Женщины в ВСУ проходят обучение. Фото: Генштаб ВСУ

Все больше женщин в Украине присоединяются к рядам ВСУ, обращаясь в рекрутинговые центры. Среди должностей не только "мирные", многие украинки становятся снайперами и операторами БпЛА.

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Об этом рассказал Уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец в интервью АрміяInform.

Так, по его словам, самое активное вовлечение женщин в ряды ВСУ наблюдается в Сумской области — каждое третье обращение в рекрутинговые центры поступает от женщины. Также, по его словам, Черниговская область является регионом-лидером по количеству обращений женщин в рекрутинговые центры.

При этом Бежевец развенчал стереотипы, что женщины в армии выполняют исключительно административные или вспомогательные роли и занимают только должности деловодов, юристов или поваров.

На самом деле среди самых популярных направлений снайперы, операторы БпЛА, медики.

"На самом деле никаких правовых ограничений нет. Женщина также может приобретать профессиональную подготовку практически на любой должности в армии и выполнять свои обязанности. Большое количество подразделений очень лояльно относится и рекрутирует к себе женщин. Причем на разные должности", — сказал Алексей Бежевец.

Стоит отметить, что ранее в Минобороны заявляли, что женщины в армии имеют возможность выбирать любую специальность в зависимости от своих знаний, умений и навыков. Для женщин сегодня открыты вакансии на водителя, гранатометчика, пулеметчика, ремонтника.

Кроме того, при наличии опыта и необходимых качеств можно занимать высокие должности, например такие, как заместитель командира разведгруппы или командира БМП.

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