Мобилизация в Украине — реально ли изменить ВОС в военном билете

Смена ВОС в военном билете — адвокат ответил возможно ли это
В Украине каждое военнообязанное лицо имеет военно-учетный документ. В частности, таким является военный билет, который выдается ТЦК и СП. В данном документе обязательно указывается специальность.
Но реально ли изменить военно-учетную специальность в военно-учетном документе? На этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко на портале "Юристи. UA".
Для чего нужна ВОС в военном билете
Военно-учетная специальность является одной из ключевых категорий военного учета, определяющей военную специализацию и принадлежность к определенному роду войск или сил. Она определяется отдельно для рядовых, сержантов и старшин, а также офицеров.
Специализация указывается в таких документах, как:
- военный билет;
- приписное;
- временное удостоверение.
Реально ли изменить ВОС в военном билете
Как пояснил адвокат, согласно приказу Министерства обороны Украины №317 от 7 сентября 2020 года, изменить военно-учетную специальность в военном билете невозможно.
"Смена ВОС военнообязанными, действующим законодательством не предусмотрена", — подчеркнул адвокат.
Андрей Карпенко добавил, что военнообязанных призывают на военную службу по военно-учетным специальностям (ВОС). Приказом Минобороны определяется соответствующий список.
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