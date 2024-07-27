Мобилизация в Украине — реально ли изменить ВОС в военном билете

Человек, держащий в руках военный билет. Фото: depositphotos.com

В Украине каждое военнообязанное лицо имеет военно-учетный документ. В частности, таким является военный билет, который выдается ТЦК и СП. В данном документе обязательно указывается специальность.

Но реально ли изменить военно-учетную специальность в военно-учетном документе? На этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко на портале "Юристи. UA".

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Военно-учетная специальность является одной из ключевых категорий военного учета, определяющей военную специализацию и принадлежность к определенному роду войск или сил. Она определяется отдельно для рядовых, сержантов и старшин, а также офицеров.

Специализация указывается в таких документах, как:

военный билет;

приписное;

временное удостоверение.

Военный проверяет военно-учетный документ. Фото: dpsu.gov.ua

Реально ли изменить ВОС в военном билете

Как пояснил адвокат, согласно приказу Министерства обороны Украины №317 от 7 сентября 2020 года, изменить военно-учетную специальность в военном билете невозможно.

"Смена ВОС военнообязанными, действующим законодательством не предусмотрена", — подчеркнул адвокат.

Андрей Карпенко добавил, что военнообязанных призывают на военную службу по военно-учетным специальностям (ВОС). Приказом Минобороны определяется соответствующий список.

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