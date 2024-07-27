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Смена ВОС в военном билете — адвокат ответил возможно ли это

27 июля 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — реально ли изменить ВОС в военном билете
Человек, держащий в руках военный билет. Фото: depositphotos.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине каждое военнообязанное лицо имеет военно-учетный документ. В частности, таким является военный билет, который выдается ТЦК и СП. В данном документе обязательно указывается специальность.

Но реально ли изменить военно-учетную специальность в военно-учетном документе? На этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко на портале "Юристи. UA".

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Для чего нужна ВОС в военном билете

Военно-учетная специальность является одной из ключевых категорий военного учета, определяющей военную специализацию и принадлежность к определенному роду войск или сил. Она определяется отдельно для рядовых, сержантов и старшин, а также офицеров.

Специализация указывается в таких документах, как:

  • военный билет;
  • приписное;
  • временное удостоверение.

 

Для чего нужна ВОС в военном билете
Военный проверяет военно-учетный документ. Фото: dpsu.gov.ua

Реально ли изменить ВОС в военном билете

Как пояснил адвокат, согласно приказу Министерства обороны Украины №317 от 7 сентября 2020 года, изменить военно-учетную специальность в военном билете невозможно.

"Смена ВОС военнообязанными, действующим законодательством не предусмотрена", — подчеркнул адвокат.

Андрей Карпенко добавил, что военнообязанных призывают на военную службу по военно-учетным специальностям (ВОС). Приказом Минобороны определяется соответствующий список.

Ранее мы сообщали, возможно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.

Напомним, мы писали, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.

Также мы информировали, как будут наказывать украинских мужчин, которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.

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