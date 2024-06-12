Снятый с военного учета получил повестку, инструкция

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua

Человек, признанный непригодным для прохождения военной службы, не должен сейчас снова проходить военно-врачебную комиссию. Также его не вправе вынуждать выплачивать штраф за отказ от прохождения ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Непригодные к военной службе не должны проходить ВВК

Отвечая на вопрос мужчины, снятого с военного учета 2019 года из-за признания непригодным для военной службы, которому пришла повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, Юрий Айвазян отметил, что это незаконно.

"Медицинское освидетельствование не проводится невоеннообязанным лицам, которым Вы являетесь, поскольку были исключены из военного учета", — подчеркнул юрист.

Штраф можно обжаловать в суде

Он также подчеркнул, что такой человек имеет право не только не проходить комиссию, но и не выплачивать возможный штраф.

"В случае начисления штрафа Вы можете его обжаловать", — заверил Айвазян.

Напомним, что в Министерстве обороны обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе. Изменения в указ №402 были утверждены 27 апреля.

Добавим, ранее юрист объяснял, что делать владельцам учетно-послужной карты и какова процедура прохождения ВВК.

Также в Минобороны назвали три официальных варианта, куда будут отправлять служить ограниченно годных военнообязанных.