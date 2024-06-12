Знятий з військового обліку отримав повістку, інструкція

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: inseinin.com.ua

Людина, яка була визнана непридатною для проходження військової служби, не повинна зараз знову проходити військово-лікарську комісію. Також її не мають права змушувати виплачувати штраф за відмову від проходження ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Непридатні до військової служби не мають проходити ВЛК

Відповідаючи на питання чоловіка, знятого з військового обліку 2019 року через визнання непридатним для військової служби, якому прийшла повістка на проходження військово-лікарської комісії, Юрій Айвазян зазначив, що це не є законним.

"Медичний огляд не проводиться невійськовозобов'язаним особам, якою Ви є, оскільки були виключені з військового обліку", — наголосив юрист.

Штраф можна оскаржити в суді

Він також підкреслив, що така людина має право не тільки не проходити комісію, а й не виплачувати імовірний штраф.

"У випадку нарахування штрафу Ви можете його оскаржити", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Додамо, раніше юрист пояснював, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.

Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.