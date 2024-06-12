Знятий з військового обліку отримав повістку, інструкція

Знятому з обліку видали повістку — що робити
Людина, яка була визнана непридатною для проходження військової служби, не повинна зараз знову проходити військово-лікарську комісію. Також її не мають права змушувати виплачувати штраф за відмову від проходження ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Непридатні до військової служби не мають проходити ВЛК
Відповідаючи на питання чоловіка, знятого з військового обліку 2019 року через визнання непридатним для військової служби, якому прийшла повістка на проходження військово-лікарської комісії, Юрій Айвазян зазначив, що це не є законним.
"Медичний огляд не проводиться невійськовозобов'язаним особам, якою Ви є, оскільки були виключені з військового обліку", — наголосив юрист.
Штраф можна оскаржити в суді
Він також підкреслив, що така людина має право не тільки не проходити комісію, а й не виплачувати імовірний штраф.
"У випадку нарахування штрафу Ви можете його оскаржити", — запевнив Айвазян.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.
Додамо, раніше юрист пояснював, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.
Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.
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