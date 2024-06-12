Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Знятому з обліку видали повістку — що робити arrow

Знятому з обліку видали повістку — що робити

12 червня 2024 16:49
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Знятий з військового обліку отримав повістку, інструкція
Проходження військово-лікарської комісії. Фото: inseinin.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Людина, яка була визнана непридатною для проходження військової служби, не повинна зараз знову проходити військово-лікарську комісію. Також її не мають права змушувати виплачувати штраф за відмову від проходження ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Непридатні до військової служби не мають проходити ВЛК

Відповідаючи на питання чоловіка, знятого з військового обліку 2019 року через визнання непридатним для військової служби, якому прийшла повістка на проходження військово-лікарської комісії, Юрій Айвазян зазначив, що це не є законним.

"Медичний огляд не проводиться невійськовозобов'язаним особам, якою Ви є, оскільки були виключені з військового обліку", — наголосив юрист.

Штраф можна оскаржити в суді

Він також підкреслив, що така людина має право не тільки не проходити комісію, а й не виплачувати імовірний штраф.

"У випадку нарахування штрафу Ви можете його оскаржити", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби. Зміни до указу №402 було затверджено 27 квітня.

Додамо, раніше юрист пояснював, що робити власникам обліково-послужної карти та яка процедура проходження ВЛК.

Також в Міноборони назвали три офіційні варіанти, куди відправлятимуть служити обмежено придатних військовозобов'язаних.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор