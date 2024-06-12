Почему снятые с военного учета по старому закону должны восстановить свой статус военнообязанного

Проверка военнообязанных на границе. Фото: "Укрінформ"

Снятия с военного учета в связи с предельным возрастом по старому законодательству бездействуют после принятия нового закона о мобилизации. Так что до достижения 60-летнего возраста такой гражданин не имеет права выехать за пределы Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Александр Любчик.

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Старые нормы уже не работают

Комментируя вопрос 56-летнего гражданина, который не служил по состоянию здоровья и одно время был снят с военного учета после достижения предельного срока пребывания в запасе, а теперь хочет уехать за границу, Александр Любчик отметил, что законодательный казус для этого гражданина есть о том, что он прошел процедуру по не действующим теперь нормам законодательства.

"Вы не можете уехать за границу, поскольку вы были сняты с учета по старому законодательству", — подчеркнул юрист.

Что гражданину скажут на границе

Таким образом, отметил Александр Любчик, этот гражданин до достижения 60-летнего возраста является лицом, которое могут мобилизовать — если у него нет основания для отсрочки или освобождения от мобилизации.

"Учитывая это, при проверке информации на таможне Вам сообщат о невозможности пересечения государственной границы", — заверил юрист.

Напомним, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он включает в себя ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток, и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

Добавим, ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных.

Кроме того, мы писали, какие изменения ждать военным ВСУ с 18 мая.